Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist ins Spieljahr 2023 hineingegangen mit: Josha Vagnoman, Felix Nmecha, Mergim Berisha, Armel Bella Kotchap, Marius Wolf – und mit Hansi Flick. Sie kommt heraus mit Mats Hummels, Robin Gosens, Thomas Müller, Pascal Groß – und mit Julian Nagelsmann. Man erkennt unschwer: Auf dem Spielfeld hat sich der Altersschnitt maximiert, in der Coachingzone minimiert.

Beides war notwendig, um das DFB-Team zu stabilisieren. Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick hatte in der Not den Kompass verloren, er navigierte eine Mannschaft, die ihm nur noch leidenschaftslos folgte, in eine Sackgasse. Erstaunlich, dass die DFB-Oberen Neuendorf und Völler das so lange nicht wahrhaben wollten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen

Aber sie haben dann mit der Verpflichtung eines jungen und doch erfahrenen Mannes die seltene Chance entschlossen genutzt, die ihnen der Trainermarkt im Herbst in der Regel nicht zu schenken pflegt. Weil Leute von der Qualität Nagelsmanns dann eigentlich nicht zur Verfügung stehen. Gut für den Verband, dass der hochbegabte Trainer bereit war, mitzumachen und dem DFB seine Fachkenntnis nun zur Verfügung stellt.

Ein erstes Resultat ist am Samstag in Amerika zu besichtigen gewesen. Der 3:1-Sieg in den USA war die Folge einer sehr guten Trainerleistung, der zur Pause die richtigen Schlüsse aus der Konteranfälligkeit zog, Schlüsse, die unter Flick nie gezogen worden waren. Gegner durften deshalb regelmäßig mutterseelenallein aufs deutsche Tor zurennen.

Das konnte in Hartford vermieden werden. Aus einer vom Bundestrainer verordneten tiefer positionierten Stabilität heraus drehte Deutschland das Spiel trotz evidenter Tempodefizite und demonstrierte dabei eine Haltung der Widerstandsfähigkeit nach Rückstand, die zuvor komplett verschüttgegangen war.

Der typische Rückenwind des Neuen

Stürmer Niclas Füllkrug sagte nach dem Erfolg einen interessanten Satz über den neuen Vorgesetzten: „Er kann alles hinterlegen mit Erklärungen, mit Lösungen.“ Es ist neben dem Fußballwissen auch diese rhetorische Kraft, die Nagelsmann ausmacht. Und es ist eine neue Frische, welche die bleierne Schwere, die seit Katar niemandem verborgen geblieben sein kann, endlich abgelöst hat.

Dieses Phänomen ist ehrlicherweise aber auch unter Hansi Flick zu beobachten gewesen, als der vor zwei Jahren von Joachim Löw übernommen hatte. Es ist der typische Rückenwind des Neuen – bei Spielern, Medien und Fans. Nagelsmann sieht gerade so aus wie einer, der in der Lage sein dürfte, diesen Rückenwind mittelfristig kraftvoller zu nutzen als sein Vorgänger.