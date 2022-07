Das Training am Sonntag absolvierte Lina Magull nur eingeschränkt. Bloß kein Risiko eingehen bei der Fußballerin, die beim deutschen 4:0-Auftaktsieg im Mittelfeld brilliert, das wichtige 1:0 gegen Dänemark erzielt hatte und zu Recht als Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde. Aus den leichten Beschwerden im Oberschenkel, die ihren Auftritt gegen Dänemark schon in der 69. Minute beendeten, soll keine ernsthafte Verletzung werden. Zu groß ist der Wunsch der U20-Weltmeisterin von 2014, auch am Dienstagabend gegen Spanien als Siegerin vom Platz zu gehen und weiter ein gewichtiges Wort um die Titelvergabe bei der Europameisterschaft in England mitzureden.

Der sportliche Reiz des ersten EM-Titels seit 2013 ist groß, die vor dem Turnier ausgehandelte Siegprämie ein zusätzlicher monetärer Anreiz und Motivation. „Ich glaube, der DFB hat uns das bestmögliche Angebot gemacht. Wir haben es akzeptiert und sind zufrieden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Titelprämie auch bekommen. Das wäre die Kirsche auf der Torte. Aber vor allem wollen wir den Pokal“, sagte Lina Magull am Montag in einem Interview mit der Bildzeitung. 60.000 Euro erhalten die 27-Jährige und ihre Teamkolleginnen beim Gewinn der Europameisterschaft, 400.000 hätte vor einem Jahr jeder deutsche Nationalspieler bei den Männern bekommen. Selbst beim Halbfinal-Aus 2016 hatte jeder Spieler der deutschen Männer-Nationalmannschaft 100.000 Euro erhalten – und damit deutlich mehr als die Frauen beim Titelgewinn in diesem Jahr bekommen würden.

In Norwegen sind die Prämien zwischen Frauen und Männern längst angeglichen, Lina Magull wäre schon zufrieden, wenn Fußballerinnen in der deutschen Ersten und Zweiten Bundesliga wenigstens einen Mindestlohn erhalten würden. „Wir sollten ab der 2. Liga so gut verdienen, dass niemand mehr nebenbei arbeiten gehen muss. Da sprechen wir von einem Mindestgehalt von 2000, 3000 Euro im Monat. So kannst du die Entwicklung nachhaltig voranbringen“, sagte die Offensivspielerin des FC Bayern München gegenüber der Bild und nutzt damit das kleine Fenster des öffentlichen Interesses.

Die Europameisterschaft wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt, knapp sechs Millionen Zuschauer sahen Magulls Leistung gegen Dänemark. Millionen, die wolle sie gar nicht verdienen. Aber: „Klar ist, unsere Gehälter sollten steigen, damit alle – nicht nur die Nationalspielerinnen – ihren Sport professionell ausüben können“, sagt sie und hofft, dass sie am Dienstag wieder Werbung für deutsche Fußballerinnen betreiben kann.