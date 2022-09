Remis in Wembley: England und Deutschland trennen sich 3:3

Was ist nichtiger als ein Spiel in der Nations League? Richtig: ein bedeutungsloses Spiel in der Nations League. Wobei es doch ein paar Ausnahmen gibt, siehe den guten alten Klassiker England gegen Deutschland, bei dem es am Montagabend im Wembley-Stadion gleichwohl nicht nur ums Prestige ging, sondern auch im Hinblick auf die in November und Dezember stattfindende WM in Katar um ein gutes Gefühl.

Denn beiden Auswahlmannschaften war in den vergangenen Monaten das Selbstbewusstsein abhanden gekommen. Englands Misere hatte gar den Abstieg aus der Liga A zur Folge, bei der DFB-Elf schien der Hansi-Flick-Effekt verpufft zu sein. Gejammer gibt es da wie dort, und die Sorge, dass man in unzureichender Form zur Endrunde in den Wüstenstaat fliegt.

Letztendlich ist es so, dass weder die eine noch die andere Mannschaft dieses gute Gefühl für sich gewinnen konnte. Weder die deutsche Mannschaft, die nach 67. Minuten schon 2:0 führte, aber innerhalb weniger Minuten 2:3 in Rückstand geriet und letztlich von Glück sprechen konnte, dass es dank eines Torwartfehlers noch zu einem 3:3 reichte. Noch die Engländer, die zwischenzeitlich total verunsichert waren und nur dank der Mithilfe der deutschen Abwehr das Spiel drehen konnten. Zu viele Fehler da wie dort, zu viele formschwache Akteure, als dass man unbeschwert in die kommenden Wochen gehen könnte.

Ja, in diesem wunderbaren Fußballstadion, gefüllt mit 90.000 Zuschauer, gab es an diesem Abend zunächst leider kein wunderbares Fußballspiel zu sehen, nachdem der Auftakt noch einigermaßen schwungvoll geraten war. Harry Kane und Nico Schlotterbeck rauschten nach zwei Minuten an der Mittellinie bei einem Kopfballduell ineinander. Jude Bellingham tackelte hart, aber fair Ilkay Gündogan. Und Jamal Musiala presste in der zehnten Minute so energisch, dass er Englands Keeper Nick Pope doch fast zu einem verhängnisvollen Fehler verleitet hätte.

Thomas Müller bleibt nur ein Platz auf der Bank

Nach etwa zehn Minuten Spielzeit ging aber beiden Teams der fürs Offensivspiel nun mal unverzichtbare Mumm verloren. Sicher stehen, so die Maxime, wobei die Gastgeber aus einem 5-3-2, die deutsche Mannschaft wiederum aus einem 4-2-3-1 agierten, mit Kai Havertz als Zentrumstürmer, mit Jamal Musiala dahinter und Jonas Hofmann sowie Leroy Sané als Flügelangreifer. Für Thomas Müller blieb damit nur ein Platz auf der Bank.

Ja, da war plötzlich keine Spannung mehr drin, kein Leben, was dazu führte, dass in das weite Runde schon eine fast unheimliche Ruhe einkehrte. Hin und wieder, wenn beispielsweise Pope nach einem Rückpass ins Flattern kam, gab es ein Raunen, mehr aber auch nicht, bis in der 25. Minute plötzlich ausnahmsweise alles ganz schnell ging.

Luke Shaw brachte mit einem richtig guten Flachpass aus den Tiefen der eigenen Hälfte Raheem Sterling ins Spiel. Der schnelle Sterling schlug im deutschen Strafraum noch einen Haken, sodass Schlotterbeck und der hüftsteife Niklas Süle ins Leere liefen. Aber da war Marc-André ter Stegen, der ganz fix zur Seite hechtete und den Schuss des Engländers auf bravouröse Weise parieren konnte. Zwei Minuten später kam Kane nach einem Eckstoß über Umwege zu einer weiteren Chance, doch sein Volleyschuss aus halbrechter Position strich am langen Pfosten vorbei.

Keeper ter Stegen ist erneut zur Stelle

Und dann? Nun, da war lange Zeit wieder Nichts, was die Menschen in der Arena hätte verzücken können. Die Three Lions waren nur auf Konter aus, die deutsche Auswahl wusste schon wie gegen die Ungarn nichts mit ihrer Dominanz anzufangen, spielte zu statisch und nicht schnell genug, um Lücken in den gegnerischen Abwehrverbund reißen zu können. Erst in 44. Minute gab es wieder ein bisschen Grund zur Aufregung, Sterling kam nach einem Pass von Kane erneut zum Abschluss - und erneut war ter Stegen zur Stelle.

Flick wusste natürlich, dass das von allem viel zu wenig war, was sein Team auf den Platz brachte, wusste, dass er etwas ändern musste. Er brachte in der Halbzeitpause Timo Werner für Hofmann, Musiala rückte folglich auf rechts, Havertz wiederum auf Musialas Ausgangsposition. Und tatsächlich hatte dieser Eingriff einen Effekt. Insofern nämlich, dass Musiala in der 50. Minute von rechts in den Strafraum eindrang, dort von Harry Maguire in Empfang genommen und schließlich auch gefoult wurde. Erst auf Hinweis des Videoschiedsrichters und infolge einer anschließenden Begutachtung der Zeitlupe kam Referee Danny Makkelie zur Einsicht. Den Elfmeter verwandelte Gündogan zum 1:0.

Und die deutsche Nationalmannschaft setzte nach. Im Besonderen in Gestalt von Musiala, der in der 67. Minute erneut Maguire in eine Verlegenheit brachte. Der Engländer verlor den Ball, seine Teamkollegen in der Folge beim deutschen Gegenangriff die Orientierung, sodass Havertz zum Torschuss kam. Der Profi des FC Chelsea nahm Maß – traf in den Winkel. In so einem Fall darf von einem Traumtor die Rede sein.

Drei Gegentore in elf Minuten

Flicks Team hatte jetzt eigentlich alles im Griff, verlor sich dann aber im defensiven Chaos, dass die Engländer für sich zum Vorteil nutzen konnten. Innerhalb von elf Minuten drehten sie das Spiel, durch Tore von Shaw (72.), Mason Mount (75.) und Kane (83.), der einen von Schlotterbeck verursachten Foulelfmeter verwandeln konnte und damit die Zuschauer ins Lärmen brachte. Süle und Schlotterbeck im Zentrum, David Raum und Thilo Kehrer wirkten genauso überfordert wie Joshua Kimmich als zentraler Spieler vor der Abwehr. Der starke ter Stegen konnte einem schon fast leidtun. Warum nur dieses Durcheinander? Es ist ein Rätsel, das Flick zu lösen hat.

Zum Sieg für die Gastgeber reichte es dennoch nicht, weil Pope in der 85. Minute einen an sich ziemlich harmlosen Schuss des eingewechselten Serge Gnabry aus 20 Metern Entfernung nur nach vorne abprallen lassen konnte, Havertz entschlossen nachsetzte und den Ball zum Ausgleich über die Linie drückte.