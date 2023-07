Oh la la la: Herthas Tousart soll vor Wechsel zum 1. FC Union Berlin stehen

Régis, der der Charlottenburger Brasserie Lamazère seinen Nachnamen gegeben hat, wird sich freuen, wenn er hört, dass Lucas Tousart ganz offenbar vorhat, in Berlin zu bleiben. Nicht bei Hertha BSC in der Zweiten Liga, non, non, non. Aber beim Champions-League-Klub 1. FC Union Berlin in der Bundesliga. Das jedenfalls vermeldet die stets gut informierte Fachzeitschrift Kicker. Und Régis, der Tousart ebenso oft in seinem Restaurant begrüßen durfte, wie den bisherigen Trainer der BR Volleys, Cedric Enard, würde seinen Stammgast behalten. Der französische Mittelfeldspieler reiste jedenfalls nicht mit Hertha BSC ins Trainingslager nach Zell am See, sondern blieb, wie die anderen Verkaufskandidaten zum Trainieren am Schenckendorffplatz in Berlin.

2020 hat Hertha für Tousart 25 Millionen Euro bezahlt

2020 hatte Hertha für Tousart 25 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon überwiesen. Laut Kicker arbeitet nun Manager Oliver Ruhnert daran, den Mann mit Kämpferherz und Führungsqualitäten nach Köpenick zu lotsen. Eine Einigung soll in Sichtweite sein.

Sollte Hertha BSC das Angebot von Union als angemessen erachten, würden die finanziell klammen Zweitligisten das Gehalt eines Großverdieners einsparen. Das ist im Fall von Krzysztof Piatek (28) bereits gelungen. Der polnische Angreifer, der ebenfalls 2020 für 24 Millionen Euro vom AC Mailand nach Berlin kam, wechselt in die Türkei und wird künftig für Başakşehir FK stürmen. Den Abgang des Topverdieners bestätigte Hertha am Dienstagabend. Piatek bestritt für die Blau-Weißen 58 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore erzielte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sein früherer Hertha-Kollege Tousart sagte dieser Zeitung vor einiger Zeit: „Wir als Fußballer haben das Glück, sehr viel zu verdienen. Aber Geld macht nicht zwingend glücklich. Sicher, es trägt dazu bei, bestimmte Dinge tun zu können. Zu reisen, sich etwas zu kaufen. Doch das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein, mit den Menschen zusammen zu sein, die man mag, gute Momente mit ihnen zu haben und Gesundheit.“ Könnte sein, dass er nicht darauf verzichten muss, gute Momente beim Genuss der exquisiten Cuisine von Régis zu haben.