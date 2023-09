Geräuschlos ist der plötzliche Weggang von Trainer Heiner Backhaus vom BFC Dynamo nicht abgelaufen. Vor dem Heimspiel am Freitag gegen den SV Babelsberg (19 Uhr, Sportforum) kam erneut Wirbel auf. Viele waren überrascht, als der Tabellensechste der Regionalliga Nordost am 2. September mitteilte, er habe den Coach nach 14 Monaten in Berlin wegen vereinsschädigenden Verhaltens freigestellt. Drei Tage später wurde der Trainervertrag mit Backhaus aufgelöst. Er wechselte zum West-Regionalligisten Alemannia Aachen. BFC-Sportdirektor Angelo Vier präsentierte diesen Dienstag den Berliner Dirk Kunert als neuen Coach in Hohenschönhausen. Einen Tag später sorgte ein Podcast der Aachener Zeitung, in dem Backhaus seine Version über die Trennung vom BFC erzählt, für Ärger beim BFC und großes Unverständnis bei Vier.

Herr Vier, Ihr Ex-Trainer Heiner Backhaus sagt, er habe sich nicht wertgeschätzt gefühlt beim BFC Dynamo, er sei mehr als nur ein Hütchenaufsteller, seine Kompetenzen als Coach seien eingeschränkt gewesen.



Er hat ja auch gesagt, er weiß nicht, warum er wegen vereinsschädigenden Verhaltens freigestellt wurde. Aber: Wenn ein Trainer sich bei laufendem Vertrag in Berlin indirekt bei Alemannia Aachen ins Gespräch bringt, wenn er also nebenher Gespräche mit einem anderen Verein führt über einen Wechsel, ohne den Verein, bei dem er einen Vertrag hat, darüber zu informieren, steht das allein schon für sich. Wenn er dann zu uns kommt und sagt, er will und wird wechseln, ohne dass sich der andere Verein dazu gemeldet hat, und wir sagen: ‚Wir haben kein Interesse, den Trainer abzugeben‘, dann ist das die größte Wertschätzung überhaupt.

Zur Person Der Berliner Angelo Vier (51) war früher selbst Bundesliga-Fußballer, unter anderem bei Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Rot-Weiss Essen und Rapid Wien in Österreich. Seine Juniorenzeit verbrachte er beim BFC Dynamo, wo er von 2015 bis 2017 Sportdirektor war. Nach dem Wechsel zum damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt kehrte er im September 2022 zum BFC Dynamo zurück.

Sie waren überzeugt von Backhaus’ Arbeit?



Denken Sie an letztes Jahr, Pokalhalbfinale: Wir fliegen gegen einen Sechstligisten raus mit einem Ergebnis, das noch nie dagewesen ist. Aber es gab keine Trainerdiskussion. Wir sprechen ihm das Vertrauen aus, bestreiten mit ihm die Planung für die neue Saison. Backhaus stellt sich am fünften Spieltag dieser Saison nach dem Jena-Spiel hin und sagt: ‚Ich hab ’ne Gänsehaut. Ich hab noch nie so eine Mannschaft trainiert, was ist das für ein geiler Verein.‘ Einen Tag später kommt er zu mir und sagt, er will wechseln. Und hat schon einen Vertrag zur Unterschrift vorliegen aus Aachen ...

Sie wollten ihn nicht gehen lassen …



Wir wollten und hatten kein Trainerthema und haben das klar kommuniziert nach innen und außen. Er hat dann im nahen Umfeld, im weiteren Umfeld des Vereins, in der Mannschaft weiterhin erzählt, dass er wechseln will und dass es, wenn es nicht klappt, eskalieren wird. Also haben wir keine andere Möglichkeit mehr gesehen, ihn freizustellen, um unseren Verein und die Mannschaft zu schützen.

Glaubt man dem, was Backhaus in dem Podcast „You never talk alleng“ erzählt, scheint das Verhältnis zwischen Ihnen als Sportdirektor und ihm als Trainer von Streit und Kompetenzgerangel belastet gewesen zu sein.



Das kann ich nicht nachvollziehen. Es gab keine Streitigkeiten. Er hatte jegliche Kompetenzen, die ein Trainer haben kann. Es gab eine offene Kommunikation. Auch mit jeder Instanz, mehrmals im Monat mit unserem Wirtschaftsrat Peter Meyer. Dass bei uns im Verein nach seiner Kontaktaufnahme zu Alemannia Aachen und dem Wechselwunsch zu diesem Zeitpunkt der Saison Enttäuschung da war, ist ja wohl normal. Uns hat das Thema brutal erwischt. Es geht ihm jetzt wahrscheinlich darum, gut dazustehen.

Backhaus erzählt in dem Podcast von seiner privaten Situation, seinem Sohn, der wegen gesundheitlicher Probleme bei ihm in Berlin gelebt habe, dem er aber keine Stabilität habe geben können, weil der BFC ihm keine stabile Trainersituation bieten konnte.



Was bedeutet Stabilität? Dass er in Aachen einen Zweijahresvertrag bekommt, hier nur einen Einjahresvertrag hatte? Sorry. Stabilität in der Familie, die bekommt man nicht im und durch seinen Verein und Arbeitgeber. Wenn man im Berufsleben mehr Sicherheit will, darf man nicht Fußballtrainer werden. Dass das ein Job ist, der schon mal sehr anstrengend und intensiv ist, dass man da nicht immer zu Hause ist, dass es sehr emotional ist mit hohen Schwankungen, ist normal. Fußball ist ein Tagesgeschäft. Aber Wertschätzung und Vertrauen hat er immer gespürt. Wir haben den Trainer weder öffentlich noch intern jemals infrage gestellt, nicht die Vereinsführung, nicht meine Person.

Gab es dann doch eine einvernehmliche Trennung, weil Aachen nicht bereit war, für Backhaus eine Ablösesumme zu bezahlen?



Wir haben eine einvernehmliche Vertragsauflösung gemacht, wo beide Seiten Stillschweigen vereinbart haben. Daran hält sich der Verein. Normalerweise hakt man nach so einem Wechsel das Thema ab: Er ist in Aachen, wir haben als BFC unsere Aufgaben. So ist das üblich, wenn man sich professionell verhält. Das, was er jetzt macht, ist nicht professionell. Daher müssen wir Fakten entgegenstellen.



Interview: Karin Bühler