Voll auf Kurs: BFC Dynamo steuert auf die Spitze der Regionalliga Nordost zu

Lange Zeit ist der BFC Dynamo in dieser Saison in stürmischer See unterwegs gewesen. Am Wochenende teilten die Fußballer aus Hohenschönhausen eine volle Breitseite gegen den BAK aus: Sie versenkten zwei Treffer – den ersten Amar Suljic, der eine Kopfballverlängerung von Chris Reher zum 1:0 einköpfte (63.), den zweiten Joey Breitfeld, der nach toller Vorarbeit von Andreas Pollasch den Ball nur noch einzuschieben brauchte (70.). Mit dem 2:0 (0:0) im Poststadion gegen den Berliner Athletik Klub enterte Dynamo die Spitzengruppe der Regionalliga Nordost.

Fußballer des BFC machen Backhaus ein Geburtstagsgeschenk

Stilecht ließen die Fußballer um Niklas Brandt und Co. den Tag ausklingen: Bei einem Mannschaftsabend im Restaurant Pirates unweit der Spree. „Den Bildern nach zu urteilen, die ich im Mannschafts-Chat gesehen habe, war es ein gelungener Abend“, freute sich BFC-Trainer Heiner Backhaus über die Stimmung bei seinen Vollmatrosen, die ihm mit dem Sieg ein schönes Geschenk zum 41. Geburtstag beschert hatten.

Allzu viele Gedanken über die Kosten des Abends musste sich im Team auch keiner machen. Der Piratenschatz namens Mannschaftskasse wurde geplündert. Und dann gab es ja noch ein Quartett mit BAK-Vergangenheit, das fröhlich mitfeierte: Skipper Brandt, Arthur Ekalle, Marvin Kleihs und Alexander Siebeck hatten alle schon mal bei den Moabitern gekickt. Sie hatten versprochen, einen rauszuhauen, wenn der BAK im Geschützdonner der Dynamos Mast- und Schotbruch erleiden sollte.

Das Quartett wurde also zum Zahlmeister für die Crew. Und Flottenadmiral Backhaus zeigte ein Einsehen. Das Auslaufen am Sonntag wurde für die Fußballer des BFC gestrichen, erst für Montag wurden wieder alle Mann in Hohenschönhausen an Deck befohlen. „So konnten sie den Sonnabend mal genießen. Und hatten auch den Sonntag mal mit der Familie. Kommt ja nicht so oft vor, wenn man in dieser Branche anheuert“, sagte Backhaus. Er selber verbrachte den Tag dann auch mit seinen Liebsten, ließ es sich in einer Therme gut gehen.

Schließlich hat die Fregatte des BFC Dynamo nun wieder mehr als eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und steuert weiter voll Kurs auf die Spitze der Regionalliga zu. Tatsächlich braucht bei den Weinrot-Weißen nun auch niemand mehr das Fernrohr in die Hand zu nehmen, denn Spitzenreiter Cottbus lief in Luckenwalde (0:1) auf Grund, Erfurt segelte nur hauchdünn vorbei nach einem 4:3 bei Lichtenberg 47. Das bedeutet: Die listigen Freibeuter vom BFC trennen nur noch drei Zähler von der Regattaspitze.