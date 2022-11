Robert Lewandowski vergibt Elfmeter: Polen verpasst Sieg gegen Mexiko

Mit einem verschossenen Elfmeter hat Robert Lewandowski Polen um eine große WM-Chance gebracht. Der Weltfußballer scheiterte beim 0:0 zum Start der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Mexiko unter ohrenbetäubendem Jubel im fast ausschließlich mit Fans der Lateinamerikaner gefüllten Stadion 974 in Doha.

Der sonst vom Punkt so sichere Lewandowski fasste sich am Dienstagabend in Katar enttäuscht an den Kopf, als er am herausragend reagierenden mexikanischen Torwart-Routinier Guillermo Ochoa scheiterte (58. Minute). Die Schlüsselszene vergrößerte die Knisteratmosphäre vor 39.369 Zuschauern, die vor der Video-Entscheidung zum Lewandowski-Elfmeter fieberhaft auf das Ergebnis warteten, weiter.

In der packenden Schlussphase glückte weder den insgesamt besseren Mexikanern noch den gefrusteten Polen der Lucky Punch. Lewandowski verpasste in seinem vierten WM-Spiel nicht nur sein erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft, sondern auch die große Chance, die Ausgangslage Polens im Kampf um das erste Achtelfinale seit 36 Jahren zu verbessern.

Wenige Stunden nach dem Turnier-Schock für Lionel Messi und Argentinien beim 1:2 gegen das vermeintliche fußballerische Leichtgewicht Saudi-Arabien sorgte das Unentschieden vor den Augen des deutschen Rekordnationalspielers Lothar Matthäus für eine spannende Situation in der Gruppe C. Am Samstag, wenn für Mexiko das brisante Duell mit Messi ansteht, könnte dessen Weltmeisterschafts-Aus bereits besiegelt werden.

Mexikos Hector Moreno (M.) foult Robert Lewandowski, weshalb es Elfmeter für Polen gibt. dpa/Christian Charisius

Guillermo Ochoa avanciert zu Mexikos Mann des Spiels

Polen trifft dann auf Gruppen-Tabellenführer Saudi-Arabien. Nach Fifa-Angaben machten 90.000 Mexikaner in und um das Stadion am Hafen von Doha den Turnierauftakt für ihr Team zu einem stimmungsvollen Heimspiel, bei dem durch das Gehüpfe mitunter sogar die Tribüne vibrierte. Im Gegensatz zu heißblütigem Jubel und La-Ola-Wellen für ihre Auswahl mit vielen Olympia-Bronze-Gewinnern von 2021 bedachten die Fans von El Tri Lewandowski schon beim Aufwärmprogramm mit reichlich Pfiffen.

Polens Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz, der überraschend den agilen Wolfsburger Jakub Kaminski in die WM-Formation beförderte, hatte mit seiner defensiven Grundformation nur teilweise Erfolg. Zwar stoppte seine Abwehrreihe die quirligen Mexikaner, die nach einem Kopfball von Alexis Vega schon zum Torjubel ansetzten (26.).

Doch der Plan, dass es vorne der vom FC Bayern München zum FC Barcelona gewechselte Lewandowski richten sollte, ging nicht auf. Selbst die Großchance vom Punkt nutzte der 34-Jährige, nachdem er von Hector Moreno gefoult worden war, nicht. Ein Kopfball und ein schöner Pass vor der Pause – viel mehr war’s nicht, was an Gefahr von ihm ausging.

Die Lateinamerikaner suchten bei ihrem Spiel über die Flügel immer wieder Deutschland-Schreck Hirving Lozano, der beim 1:0 vor vier Jahren in Russland das DFB-Desaster eingeleitet hatte. Mehrfach rückte Polens Nationaltorhüter Wojciech Szczesny zum Start seiner letzten WM in den Blickpunkt, etwa als er von Lozano geprüft wurde (52.).

Mexikos Keeper Guillermo Ochoa (M.) pariert den Strafstoß von Polens Stürmer Robert Lewandowski. ODD ANDERSEN

In der hitzigen Schlussphase, in der die Französin Stéphanie Frappart beim ersten Einsatz einer Frau als vierte Offizielle ordentlich zu tun bekam, scheiterte Mexikos Stürmer Henry Martin per Kopf an Szczesny (64.).

Der Juve-Schlussmann war ein sicherer Rückhalt, doch Held des Abends war der 37-jährige Ochoa. Die Torwart-Legende wurde bei ihrer fünften WM-Teilnahme zum ersten mexikanischen Keeper seit 1966, der einen Elfmeter während der regulären Spielzeit einer WM-Partie halten konnte.