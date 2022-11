Erste WM-Schiedsrichterin: Französin Frappart pfeift deutsches Schicksalsspiel

Es ist eine späte Premiere, aber immerhin gibt es sie – in einem Weltmeisterschafts-Spiel mit Brisanz: Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart pfeift das entscheidende Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalelf am Donnerstagabend gegen Costa Rica. „Endlich fraut sich die Fifa mal was“, kommentierte die Bild-Zeitung. Zuvor hatte der Fußball-Weltverband (Fifa) getwittert: „Es wird Geschichte geschrieben.“ Frappart, 38, ist die erste Frau, die ein WM-Endrundenspiel der Männer leitet. Unterstützt wird sie von den Assistentinnen Neuza Back und Karen Diaz.

Dass sie in ihrer Rolle für Aufmerksamkeit sorgt, ist die Französin gewohnt. „Die Fußball-WM der Männer ist der wichtigste Wettbewerb der Welt“, sagte sie kürzlich The Athletic. „Aber ich war die erste Schiedsrichterin in Frankreich, die erste in Europa, jedes Mal die Erste. Ich weiß, wie man damit umgeht.“

Beim französischen Arbeitersportverband beschäftigt

Bislang tat sie das souverän. Frappart, die ihre Haare gewöhnlich streng nach hinten bindet, war selber Fußballerin und pfiff schon mit 19 Siebtligaspiele der Männer. Sie weiß, worum es auf dem Platz geht: Immer zu wissen, in welchen Momenten gelächelt, wann diskutiert und wann Körpersprache bewusst eingesetzt werden müsse, sagte die Frau aus Le Plessis-Bouchard bei Paris, die beim französischen Arbeitersportverband beschäftigt ist.

2021 pfiff sie eine WM-Qualifikationspartie der Männer, zuvor etliche Spiele in der Champions und Europa League, das WM-Finale der Frauen. Vorbilder? Hat sie nicht. „Ich denke, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass man seine Persönlichkeit nicht an jemand anderem ausrichten kann. Man muss sich selbst weiterentwickeln. Ich bin kein Mann, ich kann nicht einem von ihnen folgen“, sagt Frappart.

Fifa-Schiedsrichter-Chef Collina kann man nur zustimmen

Fifa-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina ließ weit mehr als die Hälfte der WM-Spiele verstreichen, ehe er einer der drei berufenen Frauen die Leitung eines Spiels übertrug. Er hoffe, dass die Nominierung von Elite-Schiedsrichterinnen für wichtige Männerwettbewerbe schon bald keine Sensation mehr sei, sondern eine Selbstverständlichkeit, sagte der Italiener. Man kann ihm da nur zustimmen.