Nein, dieses Mal will der Funke bei der Weltmeisterschaft einfach nicht überspringen. Es liegt auch an der Jahreszeit.

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: In zehn Tagen haben wir es hinter uns

Endlich hat das Turnier ein bisschen an Spannung gewonnen, da ist schon wieder Pause. Erst am Freitag wird in Katar wieder Fußball gespielt. Zuvor aber haben die ruhmreichen Marokkaner die fiesen Spanier aus dem Turnier geschossen. Es geht doch nichts über Schadenfreude. Ich war mir darin am Dienstagabend mit einigen Kolleginnen und Kollegen sehr einig. Wir saßen bei einem sehr ernsten Hintergrundgespräch beisammen – als ein Kollege die Breaking News auf seinem Handy-Display vorlas.

Den Spaniern wird nachgesagt, dass sie absichtlich gegen Japan verloren haben. Weil sie dann den leichteren Gegner haben, nämlich Marokko. Gleichzeitig haben sie so aber – und ich neige zu glauben, dass es Absicht war – die deutsche Nationalmannschaft aus der WM entsorgt. Die haben zwar kein allzu großes Mitleid verdient, aber der – absichtliche? – fiese Move der Spanier hat diese Elf nun auch nicht gerade sympathischer gemacht. Da genießt man den Favoritensturz doch umso mehr. Wird Marokko jetzt der Weltmeister der Herzen? Ehrlich gesagt, mir ist es völlig egal.

Es hat keinen Zweck, der Funke springt einfach nicht über bei diesem Turnier. Selbst wenn man das ganze Politische abziehen könnte – was man nicht kann – bliebe zumindest Gleichgültigkeit übrig. Ich habe es in meiner peer group erforscht. Bei keiner und keinem ist die Fußball-Weltmeisterschaft ein Thema. Political Correctness steht dabei gar nicht mal an erster Stelle. Jeder will einfach nur noch dieses furchtbar anstrengende Jahr über die Runden bringen. Zur Stimmungsaufhellung wird bei einigen eher noch ein Glühwein minderer Qualität auf einem der Weihnachtsmärkte erwogen – Fußballschauen, gar noch im Rudel, passt einfach nicht in diese (Jahres-)Zeit.

In diesem Sinne können wir uns mit der Tatsache trösten, dass wir den größten Teil des Turniers hinter uns haben. Noch zehn Tage, dann ist es überstanden. Beim Deutschen Fußball-Bund beginnt zwar gerade das Nachspiel mit Gesprächen hinter verschlossenen Türen und dem verzweifelten Versuch, wieder eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Aber wen kümmerts. Hertha BSC hat die letzten beiden Testspiele im Dezember gewonnen. Die Namen der Gegner tun hier nichts zur Sache. Ende Januar geht’s weiter. Dann sind wir hoffentlich schon halbwegs im Jahr 2023 angekommen. Möge es in jeder Hinsicht besser werden.