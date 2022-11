Von wegen mittendrin: Bis dato sind die Schiedsrichterinnen in Katar außen vor

Eine Woche vor Turnierstart hatte Pierluigi Collina, der Chef der Fifa-Schiedsrichterkommission, im Hinblick auf den Einsatz der für die WM in Katar nominierten Schiedsrichterinnen noch Folgendes zum Besten gegeben: „Sie sind nicht hier, weil sie Frauen sind, sondern als Fifa-Referees. Sie sind bereit für jedes Spiel.“

Dabei widersprach der 64-jährige Italiener auch dem von einem Journalisten vorgebrachten Verdacht, dass man die Französin Stéphanie Frappart, die Ruanderin Salima Mukansanga und die Japanerin Yoshimi Yamashita womöglich doch nur aus Imagegründen mit in den Kreis der WM-Schiedsrichter aufgenommen habe. Nein, deren Berufung sei „der Beweis dafür, dass die Qualität und nicht das Geschlecht“ zähle, konterte Collina und ergänzte: „Ich hoffe, dass die Nominierung von Elite-Schiedsrichterinnen für wichtige Männerwettbewerbe schon bald keine Sensation mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit ist.“

Das klang gut, das machte Hoffnung, dass Frappart, Mukansanga und Yamashita ihre Fähigkeiten tatsächlich auch auf höchstem Niveau unter Beweis stellen dürften. Dass zumindest Frappart, die in den vergangenen Jahren bereits im Männerfußball in der Champions League, in der WM-Qualifikation sowie in der Nations League als Hauptschiedsrichterin zum Einsatz gekommen war, einmal mehr Geschichte schreiben und als erste Frau ein WM-Spiel leiten könnte.

Schwere Bürde für alle

Sie fühle sich „sehr geehrt, ausgewählt worden zu sein“, hatte Frappart noch vor dem Start der WM gesagt: „Es ist sehr emotional, denn die WM ist die wichtigste Sportveranstaltung der Welt.“ Inzwischen dürfte die 38-Jährige in Bezug auf das Turnier in Katar, da mag sie auch bei zwei Gruppenspielen in der Funktion als Vierte Offizielle dabei gewesen sein, allerdings weitaus weniger Euphorie in sich tragen.

Fakt ist, dass nach 40 von 64 WM-Spielen weder Frappart noch Mukansanga oder Yamashita ihre Chance zur Bewährung bekommen haben. Was letztlich nur einen Schluss zulässt: Selbstverständlich ist der Einsatz von Schiedsrichterinnen noch lange nicht. Oder: Das mit der Berufung von drei Schiedsrichterinnen und drei weiteren Assistentinnen für das „Team One“, wie Fifa-Präsident Gianni Infantino die 129-köpfige Riege der WM-Referees nannte, war einfach nur eine lausige PR-Nummer, aus der sich gleichwohl für alle eine schwere Bürde ableiten lässt.

Sollte nämlich tatsächlich noch eine der drei Genannten für ein Spiel der K.-o.-Runde auserwählt werden, steht diejenige unter besonderer Beobachtung. Und wenn nicht, steht Collina als Schwätzer und Fifa-Marionette da.

Meiers peinliche Einschätzung

Welche Vorurteile man gegenüber Frauen im Bereich des Schiedsrichterei mitunter noch immer hat, zeigt sich übrigens am Beispiel von Urs Meier. Der 63 Jahre alte Schweizer, der als Profi-Schiedsrichter ehemals gutes Geld verdiente und hierzulande als TV-Experte da und dort in Erscheinung getreten ist, urteilte zu diesem Thema in seinem Podcast jedenfalls wie folgt: „Es ist generell so, dass man bei der Nomination der Schiedsrichter darauf achten muss: Was kann passieren? Ich nehme nicht an, dass eine Schiedsrichterin Schweiz gegen Serbien pfeifen wird, wenn es noch um die Qualifikation für die nächste Runde geht. Das ist ein Spiel, das nicht einfach zu leiten sein wird, das sehr viel Fingerspitzengefühl braucht. Gut, das können Frauen auch haben, aber du musst da in die Aktionen reingehen: Da bin ich überzeugt, da braucht es einen Spitzenschiedsrichter.“

In diesem Zusammenhang empfehlen wir eine kleine Internet-Recherche, mit folgenden Suchbegriffen: Urs Meier, Fehlentscheidung, Rumänien, Dänemark, EM-Qualifikation 2004.