Zurück in der Nationalmannschaft: Emre Can weiß, wie man ein Feuer legt

Bestens gelaunt präsentiert sich Nationalspieler Emre Can in seiner Heimatstadt Frankfurt.

Bestens gelaunt präsentiert sich Nationalspieler Emre Can in seiner Heimatstadt Frankfurt. Jörg Halisch/Imago

Man hat Emre Can schon in schlechterer Stimmung bei der Nationalmannschaft angetroffen als in diesen Tagen in seiner Heimatstadt. Vor knapp vier Jahren in Hamburg zum Beispiel, als der gebürtige Frankfurter vorm Training im Stadion des FC St. Pauli erfuhr, dass er bei seinem damaligen Arbeitgeber Juventus Turin aufs Abstellgleis geschoben werden sollte. Trainer Maurizio Sarri hatte den Defensivspezialisten nicht mit in den Kader für die Champions League genommen. Can war außer sich. Er zürnte im Gespräch mit deutschen Medien im Stadionumlauf des Millerntors: „Es ist extrem schockierend für mich, dass ich nicht dabei bin – vor allem, weil man mir letzte Woche noch etwas anderes versprochen hat. Das macht mich sauer und wütend.“

Vom Abstellgleis bei Juventus Turin für 25 Millionen zu Borussia Dortmund

Es war der Anfang vom Ende in Italien, ein paar Monate später wechselte er für 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund in die Bundesliga. Aber weil der Nationalspieler dort zunächst den Erwartungen als Aufräumarbeiter vor der Abwehr nicht gerecht werden konnte, blieb er schließlich auch bei der Weltmeisterschaft 2022 außen vor und wurde nicht nominiert. Jetzt, nach einigen beeindruckenden Vorstellungen als alleiniger Sechser im BVB-Trikot, durfte Can zurückkehren. Bundestrainer Hansi Flick setzt wieder auf den Mentalitätsspieler, dessen Wucht im defensiven Mittelfeld in Katar vermisst wurde.

Dass der Deutsche mit türkischen Wurzeln es im gesetzten Fußballeralter von fast 30 Jahren sich und seinen Kritikern noch mal gezeigt hat, dass er mit sich gerade sportlich im Reinen ist, ist ihm in diesen Tagen in seiner Heimat Frankfurt an der Nasenspitze anzusehen. „Jeder weiß, wie ich Fußball spiele“, sagt er, „ich liebe Zweikämpfe, und ich liebe es, mich für die Mannschaft reinzuhauen.“ Bei Borussia Dortmund beweist er das gerade im Stakkato, Can gehört zu den Gewinnern der Erfolgsserie in der Bundesliga, die die Westfalen zu Beginn der Länderspielpause auf Rang eins gespült hat. Zu Beginn der WM-Pause im November des zurückliegenden Jahres war es noch Rang sechs gewesen, Can war im Herbst selten zum Einsatz gekommen, mitunter gar nicht. Und er war weithin sichtbar unzufrieden mit sich und der bösen Fußballwelt.

So konnte es nicht weitergehen. Das hat er eingesehen. Er ist selbstkritisch in sich gegangen, hat mit Freunden und Familie gesprochen. „Ich habe mir meine Gedanken gemacht in der Winterpause. Ich habe mich runterziehen lassen. Ich habe über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern kann. Ich habe immer auf andere gezeigt und gesagt: ‚Okay, ich bin nicht daran schuld.‘ Aber so ist es nicht im Fußball.“ Längst hat er die Kurve im Kopf und damit auch in den Füßen wieder gekriegt.

Emre Can zeigt Nationalmannschaftskollegen die guten Ecken in Frankfurt

In Frankfurt, wo er mit seiner Schwester in der rauen Nordweststadt aufgewachsen ist, hat er seinen Eltern ein Haus und sich eine schicke Wohnung mit Terrasse in der Nähe der Messe gekauft. Die läge, berichtet er dieser Tage, nicht weit vom Mannschaftshotel entfernt, in dem das deutsche Team zur Vorbereitung auf das erste Testspiel des Jahres gegen Peru am Sonnabend (20.45 Uhr) in Mainz gerade nächtigt. „Wenn wir mal raus dürfen, zeige ich den Jungs gern ein paar gute Ecken“, berichtet der 29-Jährige bestgelaunt.

Und dann schaut er zurück zum deutschen Sommermärchen während der Weltmeisterschaft 2006 und nach vorne, Richtung Europameisterschaft 2024 in Deutschland. „Der Zusammenhalt in ganz Deutschland war damals extrem. Das müssen wir wieder hinbekommen. Wir wollen mit 80 Millionen Deutschen eine Einheit sein.“ Davon würden alle profitieren, Fans und Mannschaft. „Wenn wir das schaffen, lässt sich ein Feuer entfachen, dass dann auch die Jungs auf dem Platz spüren. Wenn wir das wieder hinbekommen, werden wir auch eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen.“ Can weiß, wie man Stimmungen drehen kann, und sei es nur die eigene.