Nach dem Polizei-Verhör wegen einer Schlägerei reist Torhüter Marius Gersbeck aus dem Trainingslager in Zell am See ab. Hertha wertet das Geschehen intern aus.

Der Eklat um Torhüter Marius Gersbeck beschäftigt Hertha BSC vermutlich noch eine Weile. Wie der Zweitligist am Montag bestätigte, ist der 28-Jährige am Sonntag aus dem Trainingslager in Zell am See abgereist. Grund dafür sind polizeiliche Ermittlungen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags war Gersbeck in einen verbalen Streit verwickelt, der auf offener Straße in Zell am See eskalierte und laut Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte, in deren Verlauf der 28-Jährige einen 22 Jahre alten Einheimischen „unbestimmten Grades am Körper verletzte“.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll das mutmaßliche Opfer mindestens einen Zahn verloren und einen Nasenbeinbruch erlitten haben. Er wurde ins Tauernklinikum Zell am See & Mittersill eingeliefert. Laut Bild-Zeitung soll der Hertha-Profi vor diesem Vorfall mit Fans aus der Ultra-Szene in einem Gasthof unterwegs gewesen sein. Die Verantwortlichen bei Hertha BSC nehmen sich nun erst einmal Zeit, den Sachverhalt zu prüfen. „Sportliche Leitung und Geschäftsführung werden die Situation nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten“, teilte der Klub am Montagvormittag mit.

Hertha BSC reagiert zunächst nicht mit einer Suspendierung

Hertha reagierte damit zunächst also nicht mit einer Suspendierung des Familienvaters, der gerade erst vom Karlsruher SC zu seinem Heimatverein nach Berlin zurückgekehrt war, für den er von 2004 bis 2019 spielte, ehe er nach Chemnitz und Osnabrück ausgeliehen wurde – und schließlich beim KSC zum gestandenen Zweitligaprofi wurde. In Österreich will die Polizei nach der Befragung weiterer Zeugen sowie des mutmaßlichen Opfers entscheiden, ob es zu einer Anklage kommt. Sollte das der Fall sein, stünde mittelfristig eine Gerichtsverhandlung an.

Gersbeck muss um seine Zukunft als Hertha-Torhüter bangen. Schläger erfüllen nun mal keine Vorbildfunktion. Und Profis, die sich in den frühen Morgenstunden bei einem Trainingslager, das sie auf die neue Saison vorbereiten soll, nicht in ihren Hotelzimmerbetten liegen, eher auch nicht. Andererseits hat der Verein eine Fürsorgepflicht für seinen Keeper, der eigentlich als besonnener Mensch gilt und als einer der Kandidaten für das Kapitänsamt gehandelt wurde.

Sollte Gersbeck freigestellt werden und Oliver Christensen tatsächlich für mehrere Millionen Euro zum AC Florenz verkauft werden könnten, hat Hertha BSC ein Problem auf der Torwartposition: übrig blieben nur die drei Jungspunde Tjark Ernst (20), Robert Kwasigroch (19), Tim Goller (18) sowie Alexander Schwolow (31), der zuletzt an Schalke 04 ausgeliehen war und in Herthas sportlichen Planungen eigentlich keine Rolle mehr spielte.