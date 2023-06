Fußballerinnen des FC Viktoria verpassen den Zweitliga-Aufstieg

Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer durch einen Foulelfmeter von Aylin Yaren beflügelte die Fußballerinnen des FC Viktoria noch einmal im Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV. Nachdem Danya Barsalona im Strafraum behindert worden war, verlud Yaren die Torhüterin. Die flog nach links, Yaren traf flach unten rechts zum 1:1, dann packte sie den Ball schnell, holt ihn aus dem Tornetz, rannte Richtung Anstoßpunkt. Aber drei Tore in 20 Minuten?

Nun, nach dem 0:3 im Hinspiel beim HSV hatten die Berlinerinnen ja auf ein kleines Wunder gehofft, um als Meisterinnen der Regionalliga Nordost den Aufstieg in die Zweite Bundesliga zu schaffen. Aber das Wunder passierte nicht. Viktoria unterlag dem HSV mit 1:3 (0:1) und spielt damit kommende Saison weiter mit den Fußballerinnen des 1. FC Union, von Türkiyemspor oder Hertha 03 in der Regionalliga.

3600 Zuschauer beim FC Viktoria im Stadion Lichterfelde

Eigentlich lief es nicht schlecht für die Berlinerinnen an dem wirklich warmen Sonntagnachmittag im Stadion Lichterfelde bei Temperaturen von 25, 26 Grad. Die Unterstützung war riesig: 3600 Zuschauer feuerten die Spielerinnen an, auch aus Hamburg war ein größeres Kontingent an Fans angereist. Berlins Regierender Kai Wegner winkte von der Tribüne und auch von den 87 Investorinnen und Investoren, zu denen die frühere Berliner Schwimmerin Franziska van Almsick und Comedy-Star Carolin Kebekus zählen. Doch kurz vor der Pause traf Hamburgs Stürmerin Larissa Mühlhaus mit einem direkten Freistoß aus elf Metern zum 1:0 für die Meisterinnen der Regionalliga Nord.

Die Fußballerinnen des FC Viktoria taten sich gegen die stabile Defensive der Hamburgerinnen schwer. Sie kämpften um ihre Chance, investierten noch mal alles nach dem 1:1-Ausgleich, doch dann markierte Irma Schittek nach einem feinen Pass von Lisa Baum zuerst das 2:1 (89.) und dann auch das 3:1 (90.+5), das in der Nachspielzeit fast mit dem Schlusspfiff fiel.

Sowohl die frühere Fußball-Weltmeisterin Ariane Hingst als auch ihre Co-Geschäftsführerin Lisa Währer hatten schon vor den Aufstiegsspielen gesagt, dass sie unabhängig vom Ausgang der Relegationsspiele stolz auf die erste Saison des Viktoria-Frauen-Projekts seien. In dieser Saison hatten die Spielerinnen nur drei Niederlagen kassiert - und eine Menge Tore geschossen. Allen voran Aylin Yaren, die mit 44 Treffern Torschützenkönigin der Regionalliga Nordost geworden war.

Gegen den HSV, der neben Borussia Mönchengladbach in die Zweite Liga aufsteigt, hatten sich die Viktoria-Fußballerinnen zwar Chancen erarbeitet, aber, wie Trainer Alejandr Pietro feststellte, waren die Chancen nicht so klar wie sonst. Während die Hamburger Zuschauer „Aufsteiger, Aufsteiger“ skandierten und die Spielerinnen ihre Aufstiegs-T-Shirts überzogen, holte Pietro seine Fußballerinen auf dem Rasen im Kreis zusammen. Denn ein versöhnlicher Abschluss ist vermutlich der Start zu einem neuen Ziel: dem Zweitliga-Aufstieg im kommenden Jahr.