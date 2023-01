Fußballlegende Gianluca Vialli ist tot

Die Fußballwelt trauert um Gianluca Vialli. Der frühere Weltklassestürmer litt seit Jahren an einer Krebserkrankung. Er starb am Freitag im Alter von 58 Jahren.

Dir Fußballwelt trauert um den ehemaligen Fußballspieler und Sportmanager Gianluca Vialli, der am Freitag im Alter von 58 Jahren starb, nachdem er fünf Jahre lang gegen einen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft hatte. Vialli war ehemaliger Stürmer von Cremonese, Sampdoria Genua, Juventus Turin und zuletzt von FC Chelsea.

Ab 2019 war er Delegationschef der Squadra Azzurra und gehörte zum Trainerstab beim EM-Triumph 2021.

Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Tagen derart verschlechtert, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Trainerstab der Nationalmannschaft von Roberto Mancini in eine Londoner Klinik eingewiesen werden musste. In London lebte er seit seiner Zeit als Spieler bei Chelsea.

Vialli starb wenige Tage nach seinem Freund und ehemaligen Mannschaftskameraden Sinisa Mihajlovic und dem legendären brasilianischen Fußballspieler Pelé. Die Anteilnahme ist in der italienischen Fußballwelt groß. „Tschüss, Gianluca, wir werden dich nie vergessen“, war die Abschiedsbotschaft der italienischen Nationalmannschaft auf Twitter.

Im Jahr 2018 hatte Gianluca Vialli bekannt gegeben, dass er bereits seit einem Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet. Er tat dies in dem autobiografischen Buch „Goals, 98 stories plus 1“. Die Krankheit hatte ihn gezwungen, sich einer heiklen Operation zu unterziehen, gefolgt von acht Monaten Chemotherapie und sechs Wochen Strahlentherapie. Diese Krankheit hielt ihn zeitweise von der Welt des Fußballs fern, zu der er aber immer zurückkehrte, sobald sich sein Gesundheitszustand verbesserte.