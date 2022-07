Neukirchen - Stürmer Sven Michel hat das Training beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin vorzeitig abbrechen müssen. Der Offensivspieler verletzte sich im österreichischen Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger bei einer Spielform wohl am rechten Sprunggelenk. Dick bandagiert musste der Angreifer am Mittwoch in Richtung Kabine gehen. Die Untersuchungen dauern nach Clubangaben noch an. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Das Vormittagstraining der Eisernen sahen sich neben rund 100 Union-Fans vor Ort auch Nationalmannschafts-Co-Trainer Danny Röhl und U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo an.