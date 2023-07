G2 Esports holt erneut den LEC-Titel - 3:0 gegen Excel

Berlin -G2 Esports hat zum zweiten Mal in diesem Jahr die LEC gewonnen. Im Sommerfinale der League-of-Legends-Liga für die EMEA-Region, zu der auch Europa gehört, besiegte die Berliner Mannschaft Excel aus England mit einem sehr deutlichen 3:0.

„Wir haben uns in diesem Split sehr verbessert“, sagte Rasmus „Caps“ Winther von G2 im Interview nach dem Spiel. Der Midlaner ist mit dem Titel nun der Spieler mit den meisten LEC-Trophäen. „Es ist sehr schön, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat. Wir haben wirklich versucht, unser Spiel im Vergleich zum MSI zu verbessern. Ich bin sehr glücklich, dass das funktioniert hat und bin sehr stolz auf mein Team.“

LEC-Finale: Gespanntes Abtasten

Das erste Spiel der Finalserie begann beiderseits gespannt. Die beiden Teams tasteten sich ab, bis G2 langsam die Oberhand gewann. Mit zwei Teamkämpfen, in denen die Berliner ihre Gegner komplett eliminieren konnten, fiel jedoch die Entscheidung.

Die zweite Partie begann eindeutiger. G2 gab die Kontrolle über das Spiel kaum ab, XL kämpfte sich bis zu einem entscheidenden Kampf am Baron in der 30. Minute aber wieder heran. XL konnte die Baron-Verstärkung stehlen, wurde aber von G2 fast komplett eliminiert. Wenige Minuten später stand es 2:0.

Der Kampfgeist von Excel war im dritten Spiel gebrochen. Das britische Team konnte kaum noch dagegenhalten, als G2 nach knapp 24 Minuten mit 28:5 Eliminierungen den Sack zumachte.

Bestes Ergebnis für Excel in der LEC

Für Excel war der Finaleinzug bereits das beste Ergebnis in der Geschichte der LoL-Mannschaft. Hatte das Team im Winter und Frühling jeweils den letzten Platz der Liga belegt, gab es nach jeder Saison Änderungen im Team. Nach dem Winter kam der Deutsche Midlaner Felix „Abbedagge“ Braun, nach dem Frühling Jungler Lee „Peach“ Min-gyu aus Südkorea in die Mannschaft.

Nach einer Top-Drei-Platzierung in der regulären Sommersaison und zwei Siegen in der Gruppenphase unterlag XL in den Playoffs zunächst G2 mit einem knappen 2:3. Ein 3:1 gegen Fnatic in der Lower Bracket führte das britische Team dann ins Finale.

Mit dem Finaleinzug qualifizierte sich Excel trotz der schlechten Performance in den zwei vorherigen Splits für das Saisonfinale, in dem sechs Mannschaften der LEC um den Meistertitel und die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Südkore kämpfen. Die Season Finals beginnen am 19. August.