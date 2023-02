G2 Esports steht im Finale des Rainbow Six Invitational

Montreal -Das Rainbow-Six-Siege-Team von G2 Esports ist ins Finale der Weltmeisterschaft im kanadischen Montreal eingezogen. G2 setzte seinen beeindruckenden Lauf durch den unteren Turnierbaum des Six Invitational am Samstag mit zwei eindeutigen 2:0-Siegen gegen die Teams Astralis (8:7, 7:5) und Oxygen Esports (8:6, 7:0) fort.

Im Finale am Sonntag kommt es für die Mannschaft mit Sitz in Berlin zum Rückspiel gegen das brasilianische Team w7m. Die SI-Debütanten, die sich in der K.o-Phase ungeschlagen durch den oberen Turnierbaum gekämpft hatten, gewannen ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Gruppenphase mit 2:1.

Für G2-Coach Fabian „Fabian“ Hällsten geht es um den insgesamt dritten Weltmeistertitel. Der 28-Jährige gewann das Six Invitational zuletzt im Jahr 2019 als Spieler mit G2. „Wir stehen im Finale. Ich bekomme meinen dritten Hammer“, twitterte der selbstbewusste 28-Jährige nach dem Sieg gegen Oxygen Esports.

Beim Six Invitational kämpfen die 20 besten Rainbow-Six-Siege-Teams um den Weltmeistertitel und insgesamt drei Millionen US-Dollar Preisgeld. Das prestigeträchtigste R6-Turnier des Jahres findet erstmals seit 2020 wieder in Montreal statt.