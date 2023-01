G2 Esports und FaZe gewinnen Gruppen in CS:GO Blast Premier G2 endet mit einem dominanten 2:0-Sieg gegen Navi in der Gruppenphase der Counter-Strike Blast Premier Spring Groups. Auch FaZe überzeugt trotz eines Ersatzs... dpa

Kopenhagen -FaZe und G2 Esports haben ihre jeweiligen Gruppen des Counter-Strike-Turniers Blast Premier Spring gewonnen. In Gruppe A überzeugte FaZe am letzten Spieltag mit 2:0 gegen OG und in Gruppe B dominierte G2 gegen Navi, ebenfalls mit 2:0.