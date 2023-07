G2 Gozen stolpert in Valorant Game Changers - Acend auf Kurs

In der Valorant-Frauenliga Game Changers hat Titelverteidiger G2 Gozen nach zwei Niederlagen in Folge noch viel Arbeit vor sich. Acend Rising bleibt nach fün...

Berlin -In der Valorant-Frauenliga Game Changers hat Titelverteidiger G2 Gozen nach zwei Niederlagen in Folge noch viel Arbeit vor sich. Acend Rising bleibt nach fünf Spielwochen ungeschlagen.

„Es war eine sehr holprige Woche für uns“, schrieb G2-Spielerin Michaela „mimi“ Lintrup nach dem Spiel auf Twitter. „Sorry, dass wir enttäuscht haben. Hoffentlich wird die nächste Woche besser.“

Nach vier europäischen Titeln ging in der Game-Changers-Szene bislang nichts an G2 Gozen vorbei, im zweiten Split des Jahres zeigt das Team allerdings Schwächen. Nach drei Auftaktsiegen verlor G2 nicht nur gegen Gruppe-A-Spitzenreiter KPI Shine, sondern am Dienstag auch gegen das bislang nur einmal siegreiche Team Alliance.Coven.

Im Kampf um die Playoffs steht G2 vor den letzten zwei Spielen unter Druck. Die noch verbleibenden Gegner, Karmine Corp und Ninjas in Pyjamas Lightning, stehen in der Tabelle allerdings hinter dem Team.

Besser sieht es dagegen für Acend Rising aus. Das Team der österreichischen Organisation fuhr gegen Excel einen ungefährdeten Sieg ein und hat damit noch die Chance, wie schon in der vergangenen regulären Saison komplett ohne Niederlage zu bleiben.