G2 sichert Einzug in Hauptrunde bei LoL-Turnier MSI

London -G2 Esports hat in den Play-Ins des League-of-Legends-Turniers Mid-Season Invitational die Hauptrunde erreicht. Beim klaren 2:0 gegen PSG Talon wackelte der LEC-Wintermeister dabei nur kurz.

„Im letzten Jahr waren sie für uns die erste von vielen Niederlagen. Es fühlt sich gut an, sie jetzt geschlagen zu haben“, sagte der G2-Midlaner im Interview nach dem Spiel. „Wir versuchen zu spielen, was uns den Sieg bringt. Vielleicht haben wir für die Hauptrunde noch ein paar Überraschungen im Gepäck.“

Nach einem guten Auftakt gegen Loud am Dienstag fehlte dem Team nur noch eine Serie zum Weiterkommen. G2 hatte zuletzt schlechte Erfahrungen mit Gegner PSG Talon gemacht, der beim letztjährigen MSI eine Siegesserie des Teams beendet hatte. Nun gelang G2 die Revanche. Im ersten Spiel brachte das Team trotz kleiner Wackler einen guten Start über die Ziellinie und gewann im zweiten Spiel deutlich.

In der ersten Serie des Tages zog bereits Bilibili Gaming in die Hauptrunde ein. Gegen den chinesischen Vizemeister schlug sich Golden Guardians aus Nordamerika besser als erwartet und erzwang ein drittes Spiel, wo sich der Favorit am Ende aber durchsetzte.