G2 und Heroic sichern Spitzenfinale in CS:GO IEM Katowice

Kattowitz -Mit Siegen gegen Natus Vincere und Team Liquid haben sich G2 Esports und Heroic im Halbfinale der IEM Katowice souverän durchgesetzt. Im Finale steht nun auch der Titel als bestes „Counter-Strike: Global Offensive“-Team der Welt auf dem Spiel.

„Dies ist das beste Team, in der besten Verfassung, dessen Teil ich in einem Finale gewesen bin“, sagte G2-Spieler Nikola „NiKo“ Kovač im Interview nach dem Spiel. „Wir haben jetzt eine realistische Chance, dort auch zu gewinnen. Aber Heroic spielt gutes CS, sie haben sich vor diesem Turnier verbessert.“

Liquid schreibt Geschichte, s1mple greift Teamkollegen an

Bereits in der Vorrunde zeigten sich G2 und Heroic als klare Favoriten, als die Teams als Gruppensieger direkt ins Halbfinale einzogen. Im Viertelfinale am Vortag schlug Navi den amtierenden Major-Gewinner Outsiders, während sich Liquid in einer engen Serie gegen Team Vitality durchsetzte. Ein historisches Comeback nach einem 0:12-Rückstand von Liquid sorgte für besonderes Aufsehen.

Im ersten Halbfinale entstand nur wenig Spannung. Heroic ließ Navi nicht ansatzweise ins Spiel kommen und gewann klar mit 2:0 (16:8; 16:8). Navi-Starspieler Oleksandr „s1mple“ Kostyliw zeigte sich nach der Serie unzufrieden. Im Interview mit „HLTV.org“ bezeichnete er „einige“ der eigenen Teamkollegen sogar als „zu verängstigt“.

IEM Katowice: Auch deutsches Team G2 im Finale

Das zweite Halbfinale gestaltete sich zwar enger, am Ende setzte sich mit G2 jedoch erneut souverän der Favorit durch. Zwar startete Liquid gut in die Serie und versuchte auf der zweiten Karte ein weiteres Comeback. Das 2:0 (16:10; 16:11) für G2 konnte das Team aber dennoch nicht abwenden.