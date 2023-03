Gaimin schlägt Liquid deutlich in DPC-Saisonauftakt Das Team um den Deutschen Erik „tOfu“ Engel startet mit einem Sieg in den neuen Split: Gaimin Gladiators hat am ersten Tag der Dota-Pro-Circuit-Saison in Wes... dpa

Bukarest -Das Team um den Deutschen Erik „tOfu“ Engel startet mit einem Sieg in den neuen Split: Gaimin Gladiators hat am ersten Tag der Dota-Pro-Circuit-Saison in Westeuropa mit 2:0 gegen Team Liquid gewonnen.