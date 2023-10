Gaimin schlägt Nouns in Dota 2 TI und fordert Liquid heraus

Seattle -Gaimin Gladiators hat Nouns in der Dota-2-Weltmeisterschaft The International klar mit 2:0 geschlagen und bleibt in den Playoffs unbesiegt. Nun kommt es zum europäischen Duell gegen Team Liquid.

„Wir haben viel Arbeit hereingesteckt, aber wir sind noch nicht fertig“, sagte Gaimin-Spieler Erik „tOfu“ Engel nach dem Spiel. „Das Turnier fühlt sich für uns anders an. Wir mussten an vielen Dingen arbeiten, aber jetzt fühlen wir uns sehr gut.“

Das Upper Bracket hatte Gaimin gegen das mittlerweile ausgeschiedene Talon Esports noch verpasst, zeigt sich seitdem aber in guter Form. Nach Evil Geniuses und 9Pandas räumte der dreifache Major-Gewinner nun auch Nouns in zwei souveränen Spielen aus dem Weg und ist somit bereits eine Runde weiter als im letzten Jahr.

Da der europäische Rivale und Mitfavorit Team Liquid in der Upper Bracket gegen Team Spirit verlor, treffen die beiden Teams mit den meisten DPC-Punkten nun am Sonntag aufeinander. Spirit zeigt sich trotz einer insgesamt durchwachsenen Saison weiter in starker Form und schlug Liquid in einer engen Serie mit 2:1. Gegen PSG.LGD bekommt das russische Team nun sogar die Chance zum frühen Einzug ins Finale.