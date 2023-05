Gamerlegion verliert im Blast-Major Finale gegen Vitality

Paris -Überraschungsfinalist Gamerlegion hat sich im Finale des Blast „Counter-Strike: Global Offensive“-Majors nicht gegem Team Vitality durchgesetzt. Mit 0:2 verlor Das Berliner Team gegen die französische E-Sport-Organisation und verpasste die Chance auf einen Major-Titel.

Zuvor im Viertelfinale dominierte Gamerlegion gegen das ukrainische E-Sport Team Monte mit 2:0. Auch im Halbfinale überzeugte das Team gegen Titelanwärter Heroic mit 2:1, trotz eines holprigen Starts.

CS:GO Major: Gamerlegion scheitert im Major Finale

Auch Vitality hatte vor dem Heimpublikum einen guten Lauf hinter sich und besiegte seine Gegner Into The Breach und Apeks zuvor mit jeweils 2:0. Dieser gute Lauf machte sich auch im Spiel gegen Gamerlegion bemerkbar.

Auf der ersten Karte Overpass bekam die deutsche Organisation kaum einen Fuß in die Tür und verlor mit 6:16. Auf Nuke, der zweiten Karte, gewann Gamerlegion sein Momentum in der ersten Hälfte und verschaffte sich einen Vorsprung mit 10:5. Aber Vitality holte in der zweiten Hälfte rasant auf und holte den Titel.

„Was für eine unglaubliche Reise ... Vor drei Jahren übernahm ich die In-Game-Leader Rolle, als niemand an mich glaubte“, twitterte Vitality-Teamkapitän Dan „apEX“ Madesclaire nach dem ersten Major-Sieg. „So stolz meine Jungs, wir sind Major-Champion!“