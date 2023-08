Gamescom-Lan-Party für März 2024 angekündigt

Köln -Die Gamescom bekommt einen Lan-Party-Ableger: Die Veranstalter TakeTV und MYI Entertainment sprechen in einer Mitteilung vom „größten Lan-Event im deutschsprachigen Raum“. Die Party ist für das Wochenende vom 15. bis 17. März 2024 geplant.

Erwartet werden insgesamt 2000 Teilnehmende in der Koelnmesse. Die Veranstaltung ist in zwei Hallen aufgeteilt: Unten wird an PCs gespielt, oben gibt es einen Ruhebereich.

Die Veranstalter kooperieren dabei mit den Akteuren hinter der gamescom - dem Verband game und der Koelnmesse - sowie Influencerinnen und Influencern aus der Szene und großen deutschen E-Sport-Organisationen wie BIG, SK Gaming, Fokus Clan und Mouz. Zwölf Creator bekommen eigene Sitzreihen, in denen ihre Communities zusammenkommen sollen.

Die Veranstaltung ist dabei explizit nicht als Convention oder Messe geplant, sondern als reine Lan-Party - im Gegensatz etwa zur Dreamhack Hannover oder der Caggtus in Leipzig, die 2024 nur drei Wochen später stattfindet.