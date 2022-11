„Ganz andere Art von Energie“: Aubin hofft auf Neustart Der strauchelnde Meister hat die Deutschland-Cup-Pause genutzt, um sich zu erholen und auf alte Tugenden zu besinnen. Zur Trendwende könnte bald auch der bis... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Eisbären Berlin wollen nach der fast zweiwöchigen Länderspielpause ihre bislang so enttäuschende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Besseren wenden. „Wir hatten eine großartige Trainingswoche. Ich habe bereits eine ganz andere Art von Energie gesehen“, sagte Trainer Serge Aubin am Donnerstag mit Blick auf das Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters am Freitagabend (19.30 Uhr/ Magentasport).