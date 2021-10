Berlin - Diese Energiewelle spürte wirklich jeder in der Halle. Diese Magie des Alley-oop-Dunkings von Luke Sikma. Diese Willensstärke des Amerikaners in Diensten von Alba Berlin, den Ball nach diesem Einwurf unbedingt im Korb unterbringen zu wollen. Diese Emotionalität, als er seine Freude herausschrie und darauf das Publikum in der Arena am Ostbahnhof mit nach oben gerissenen Armen vor dem Schlussviertel animierte. „Jeder in der Halle, selbst der in der obersten Reihe spürt das, wie er den Laden zusammenhält, nicht nur spielerisch, mit allem. Eine fantastische Persönlichkeit“, schwärmte Geschäftsführer Marco Baldi von seinem Führungsspieler.

Am Donnerstag geht es bereits gegen Vitoria weiter

Wieder einmal hatte Luke Sikma erheblichen Anteil daran, dass die Berliner einen völlig überraschenden 84:70-Sieg, den ersten in der noch jungen Euroleague-Saison, gegen das favorisierte Team von Fenerbahce Istanbul feiern konnten. In eine Woche mit drei Spielen, in der es am Donnerstagabend (20 Uhr) bereits gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz weitergeht, war Alba Berlin mit der Hypothek einer Niederlage vom Sonntagabend gegangen und musste auch am Dienstag weiterhin auf die verletzten Johannes Thiemann, Christ Koumadje, Ben Lammers und Marcus Eriksson verzichten.

Bei all diesen Begleitumständen wusste selbst Baldi nicht so recht, wie der Mannschaft diese Leistung gelang. „Dass man so etwas wie nach einem Spiel in Ludwigsburg, das viel Kraft gekostet hat, energiemäßig rausholen kann, das war unglaublich. Ich weiß nicht, wo sie diese Energie heute gefunden haben“, so der Geschäftsführer. Denn: „Im Moment ist alles auf einem Grat. Wir haben noch nicht ein Training mit der vollen Mannschaft gehabt. Wir sehen, dass die neuen Spieler noch Zeit brauchen, dass sie aus anderen Spielkonzepten kommen. Und wir sehen, dass uns viele Spieler fehlen, was unser Spiel verlagert.“

Bloß gut, dass weiterhin auf Luke Sikma Verlass ist. Um die Last des Erfolges zu schultern, musste der 32-Jährige abermals nicht die meisten Punkte für sein Team auflegen, das taten Oscar da Silva (22) und Maodo Lo (21). Sikma aber garnierte seine Leistung mit weiteren tollen Zahlen: Sammelte neun Rebounds, verteilte fünf Assists, stibitzte seinen Gegenspielern dreimal den Ball und blockte spektakulär einen Istanbuler Wurfversuch. Der wohl größte Wert von Luke Sikma aber war wieder einmal in seiner Körpersprache, in seiner Ausstrahlung auf dem Feld zu finden. Wie er die Mitspieler immer wieder versammelte, um Änderungen im Spiel besprechen oder sie zu motivieren, und sich selbst in über 31 Minuten Spielzeit an beiden Enden des Feldes für keinen Job zu schade war, macht ihn zum wichtigsten Spieler im Team. „Wir haben gut gespielt, zusammen gespielt und an uns geglaubt“, sagte der Amerikaner fast bescheiden.

Sein Spielverständnis und sein Spielwitz machen das Team nicht nur besser und wirken ansteckend auf seine Mitspieler, sondern bilden das Fundament für das Alba-Spiel. In dieser frühen Phase der Saison aber kommt das bei den meisten Spielern noch „nicht aus einer Sicherheit und Überzeugung heraus, es kommt aus dem Willen heraus. Wir brauchen aber das Flüssige“, sagt Marco Baldi. Dieses Flüssige aber muss wachsen, muss sich im Laufe einer Saison bilden – die Puzzlestücke müssen erst richtig aneinandergelegt werden, damit sich das gewünschte Bild ergibt.

Das Spiel in eine feste Form zu bringen, ist schwierig

Der Sieg gegen Fenerbahce Istanbul kann auf dem Weg dahin ein erster Schritt gewesen sein. „Da kommt so ein Rückenwind und ein Vertrauen und plötzlich wächst man an so einer Geschichte“, sagt Marco Baldi, „das ist das Potenzial, das wir haben – trotz der vielen Verletzten.“ Aber: „Das in eine feste Form zu bringen, dass man weiß, dass man unter ein bestimmtes Niveau nicht runterrutschen kann, ist sehr schwierig. Und da sind wir auch noch nicht. So etwas wie heute hilft aber, gerade den neuen Spielern, um zu sehen, was alles möglich ist.“

Neue Spieler wie Oscar da Silva, der in der vergangenen Woche erstmals mit dem Team trainierte, gegen Istanbul mit 22 Punkten glänzte und nach der Partie davon sprach, dass er sich von Spiel zu Spiel besser fühle. Das sahen nicht nur die Zuschauer, sondern auch Marco Baldi: „Das ist ein Spieler, der hier voll reinpasst. Da sieht man, wie durstig wir nach großen Spielern sind und was wir für eine Not haben. Das es jetzt für ihn so läuft, ist natürlich irre“, sagte der Geschäftsführer nach einem irren Abend.