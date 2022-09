Gastspiel in Köln: Union will Bundesliga-Serie ausbauen Nach der Enttäuschung zum Start in die Europa League will der 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga seine Erfolgsserie fortsetzen. Die Berliner treten am Son... dpa

Berlin -Nach der Enttäuschung zum Start in die Europa League will der 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga seine Erfolgsserie fortsetzen. Die Berliner treten am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln an. In der Bundesliga sind die Eisernen seit März ungeschlagen und gehören mit drei Siegen und zwei Remis in dieser Saison zur Spitzengruppe.