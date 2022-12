Gebrochene Finger: Siegerin Goggia klebt sich Skistock an den Handschuh

In Kira Weidles Sonnenbrille spiegelte sich das Schweizer Alpenpanorama, in ihrem Gesicht der Stolz über eine grandiose Abfahrt. In St. Moritz raste die WM-Zweite von 2021 auf Rang drei, betrieb erfolgreich Wiedergutmachung für das Ergebnis des Vortages, das sie nicht akzeptabel fand – und sie bescherte dem Alpin-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) den ersten Podestplatz der Saison.

Einen zweiten hatte vier Autostunden weiter östlich der Allgäuer Alexander Schmid vor Augen. Beim ersten von zwei Riesenslaloms auf der Piste Gran Risa in Alta Badia fiel der Olympiazweite mit der Mannschaft beim zweiten Saisonsieg des Norwegers Lucas Braathen aber im Finale vom vierten auf den achten Rang zurück. „Ich habe andere Erwartungen an mich selbst“, sagte er etwas enttäuscht in der ARD.

Sofia Goggia gewinnt mit zwei gebrochenen Fingern

Weidle musste sich auf der Piste Corviglia nur Speed-Queen Sofia Goggia aus Italien sowie der früheren Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien geschlagen geben. Auf Goggia, die nach einer Blitzoperation über Nacht ihren 20. Weltcupsieg feierte, fehlten ihr 0,52 Sekunden. Goggia hatte sich beim Rennen am Freitag zwei Finger gebrochen und war noch am Nachmittag in Mailand operiert worden. Am Sonnabend startete sie mit einer „Triple-Hand“, wie Goggia ihre geschwollenen Finger scherzhaft bezeichnete. Sie hatte den Skistock mit Klebeband an ihrem Handschuh befestigt. Mit einer Verbeugung zollte Weidle ihr Respekt, dann fielen sich die Freundinnen in die Arme. „Unglaublich, das kann nur sie, weil sie so abgezockt ist und den Kopf ausschalten kann“, lobte Weidle die Italienerin.

Sie selbst hatte bei einem Cappuccino, einem langen Spaziergang und ein wenig Yoga die Wut unterdrückt, die nach Rang 24 in der Sprint-Abfahrt am Freitag in ihr aufgestiegen war. Doch: „Neuer Tag, neues Glück.“ Unter blauem Himmel fuhr Weidle zum fünften Mal im Weltcup aufs Podest. Besser war sie nur im Januar als Zweite in Zauchensee gewesen. Im abschließenden Super-G lief es dann wieder nicht so gut: Weidle verfehlte beim 77. Weltcupsieg von Mikaela Shiffrin (USA) das letzte Tor vor dem Ziel.

Goggia hatte am Start starke Schmerzen, konnte nicht richtig anschieben und ließ den Konkurrentinnen dennoch keine Chance. „Manchmal denke ich, mein Leben ist wie ein Film“, sagte sie und dankte den Ärzten, die sie in Mailand operierten. Im Februar hatte die Draufgängerin mit einem angerissenem Kreuzband olympisches Abfahrtssilber in Peking gewonnen.

Auch Schmid war gehandicapt. In der Vorbereitung auf Alta Badia hatte er sich im Training die Schulter ausgekugelt, angesichts des Malheurs ordnete er seinen achten Rang daher dann doch als „eine sehr gute Leistung“ ein: „Ich bin mega happy.“ Am Montag (10 Uhr, 13.30 Uhr) wird auf der Gran Risa, wo der 28-Jährige vor einem Jahr als Dritter sein bestes Weltcup-Resultat erzielt hatte, ein zweiter Riesenslalom gefahren.

Schmid sorgte für das beste Ergebnis der deutschen Männer an diesem Wochenende. Bei der Abfahrt am Tag zuvor in Gröden hatten sie eine Spitzenplatzierung deutlich verpasst. Beim vierten Saisonsieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde war Romed Baumann auf Rang 17 noch ihr Bester. Andreas Sander (22.) und Josef Ferstl (28.), der am Donnerstag als Sechster geglänzt hatte, fuhren ebenfalls noch in die Punkte.