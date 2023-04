Geduld und Schnelligkeit: Union erwartet formstarkes Bayer Union ist aus dem Hinspiel gewarnt. Gegen Bayer Leverkusen sucht Union-Trainer Fischer nach dem richtigen Mittel, die imposante Heimserie aufrechtzuerhalten. dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist vor dem kommenden Heimspiel auf der Suche nach der richtigen Balance. „Schauen wir mal, ob es ein Geduldspiel wird. Ich glaube schon“, sagte Union-Trainer Urs Fischer am Donnerstag vor der samstäglichen Begegnung des 30. Spieltags gegen Bayer Leverkusen im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). Neben der Geduld blickt der 57-Jährige vor allem auf die schnellen Spieler in den Reihen der Rheinländer, die beim 5:0 im Hinspiel den Berlinern die bisher höchste Saisonniederlage zugefügt hatten: „Da kommt eine enorme Geschwindigkeit auf uns zu.“