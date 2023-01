Gegen Hoffenheim kommt es für Fischer auf die Grundlagen an Zum Bundesliga-Neustart nach mehr als zwei Monaten Pause setzt Union Berlins Trainer Urs Fischer bei seiner Mannschaft auf die Grundlagen. „Entscheidend ist ... dpa

Berlin -Zum Bundesliga-Neustart nach mehr als zwei Monaten Pause setzt Union Berlins Trainer Urs Fischer bei seiner Mannschaft auf die Grundlagen. „Entscheidend ist für mich, dass wir ab der ersten Minute unsere Basics auf den Platz bekommen“, sagte der 56-Jährige vor dem Spiel der Berliner gegen die TSG Hoffenheim am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). „Ich glaube, du brauchst ein paar Spiele, um wieder in den Rhythmus zu kommen, aber die Basics musst du abrufen.“