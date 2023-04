Gegner für Luckenwalde gesucht: Halbfinale in Cottbus

Cottbus -Der FSV 63 Luckenwalde muss noch auf seinen Gegner im Finale des Fußball-Landespokals Brandenburg warten. Die zweite Halbfinal-Begegnung zwischen Energie Cottbus und dem VfB 1921 Krieschow wurde vom Landesverband für den 26. April (19.00 Uhr) im Stadion der Freundschaft in Cottbus angesetzt. Das Heimrecht wurde aus Sicherheitsgründen getauscht, nachdem ein Konzept für ein Spiel in Krieschow von der Polizei abgelehnt worden war.

Luckenwalde hatte sein Halbfinale am Mittwochabend mit 3:0 (2:0) gegen TSG Einheit Bernau gewonnen und sich für das Finale am 3. Juni qualifiziert. Der Landespokalsieger nimmt im August an der ersten Runde des DFB-Pokals teil. Im Vorjahr hatte sich Energie Cottbus durch ein 2:0 gegen Krieschow den Pokalsieg auf Landesebene gesichert. Im DFB-Pokal folgte in der ersten Runde ein 1:2 gegen Bundesligist Werder Bremen.