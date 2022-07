Eugene - Die 25 Jahre alte Saskia Feige hat im Finale über 20 Kilometer Gehen bei der Leichtathletik-WM im US-amerikanischen Eugene den 15. Platz belegt. In 1:32,12 Stunden kam die zweimalige deutsche Meisterin aus Leipzig im ersten Medaillenkampf der WM ins Ziel.

„Unter die ersten zwanzig Starterinnen zu kommen, das war mein Ziel“, sagte die Medizinstudentin. Bei der WM 2019 in Doha hatte Feige Platz elf belegt, während sie bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio vorzeitig aufgeben musste.

Weltmeisterin wurde die Peruanerin Kimberly García León in 1:26,58 Minuten. Sie holte die erste Medaille in der WM-Geschichte für ihr Land. Die Silbermedaille gewann Katarzyna Zdzieblo aus Polen in 1:27,31 Minuten. Dritte wurde die Olympiasiegerin von 2012, Shijie Qieyang aus China, in 1:27,56 Minuten.