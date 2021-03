Berlin - Zum Beispiel Zwiebelmett. Klingt deutsch, schmeckt deutsch, und wer mehr wissen will, schaut bitte in der deutschen Hackfleischverordnung nach. Haben Leser der New York Times vielleicht sogar getan, nachdem die Zeitung im vergangenen Dezember einen Text veröffentlicht hatte, in dem es um die Besonderheiten der rohen Hackfleischzubereitung ging.

Jedenfalls postete die Times, wie sie es immer tut, wenn ein Wort erstmals in Druck geht, Zwiebelmett auf Twitter, auf dem Wortpremierenkanal @NYT_first_said. In der jüngeren Vergangenheit fanden sich dort so einige Importe aus Germany: Kinderpunsch, Almosen. Und natürlich: Geisterspiel. Buh!