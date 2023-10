Geld kauft Tradition: Zu Besuch bei Victor Orbáns Lieblingsklub

Felcsút ist erst mal nur ein Dorf, 1800 Einwohner, hoppelfreie Hauptstraße, Imbiss hier, Kita dort, dazwischen Einfamilienhäuser mit spitzen Satteldächern und gartenverzwergten Rasenflächen, auf denen Schaukeln und allerhand moderne Grilltechnik herumstehen, Budapest ist eine Busstunde entfernt. Doch leider fehlt der berühmteste Dorfbewohner: Victor Orbán.

Vielleicht ist ihm das heutige Spiel nicht wichtig genug. Vielleicht hat er auch einfach Besseres zu tun. Die Unterstützung für die Ukraine infrage stellen, etwa. Oder Schwedens Beitritt zur Nato blockieren. Und aus Prinzip auf die Europäische Union schimpfen. Was man halt so tut als Ministerpräsident, der seit dreizehn Amtsjahren an einer konservativen Weltwerteformel tüftelt und dessen jüngstes Wiederwahlversprechen „Ungarn geht nach vorne, nicht zurück“ lautete. Klang ein wenig nach Rückwärts-nimmer-Honecker.

In Felcsút ist Orbán aufgewachsen, hier hat er das Toreschießen gelernt und, so heißt es, die allermeisten der Tricks und Finten, die er dann später vom Fußballplatz auf die Politikbühne kopierte. Hier steht auch sein zumindest von außen bescheiden anmutendes Ferienhaus und keine zwanzig Schritte entfernt sein Stadion, in dem sein Verein spielt: der Puskás Akadémia FC, benannt nach Ferenc Puskás, der größten anzunehmenden Fußballlegende in Ungarn.

Von außen bescheiden: Victor Orbáns Haus in Felcsút. Paul Linke

An vergangenem Sonnabend ist der Paksi FC zu Gast. Der Eintritt für das Erstligaspiel kostet knapp drei Euro, genauso viel wie das Stadionbier. Anstehen muss man nirgends. Es ist kaum jemand da. Der Puskás Akadémia FC ist ein künstliches Konstrukt mit gekaufter Tradition since 2015 und angeblich ein Ausbildungsverein, der dann aber doch immer wieder auf fremde Fußballfachkräfte setzt.

Victor Orbán, so könnte man diese Geschichte erzählen, hat wunderbar blühende Fußballlandschaften in Ungarn geschaffen. Seit seinem Amtsantritt 2010 soll er mehr als zwei Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert haben, in Fußballkathedralen und Trainingsplätze, in Spielanalysetools und Kraftprotzräume, allein im Budapester Nationalstadion stecken fast 600 Millionen Euro. Und für 200 Millionen Euro verwandelte er den Sechstligisten Felcsút FC, wo er während seiner ersten Amtszeit (1998 bis 2002) noch regelmäßig selbst die Schraubstollenschuhe schnürte, in den Erstligisten Puskás Akadémia FC, der das vielleicht ungewöhnlichste Stadion Europas bespielt.

Vom Heizungsinstallateur zum Milliardär

Entworfen hat die 3800 Zuschauer fassende Pancho Arena der ungarische Stararchitekt Imre Makovecz. Organisch geschwungene Fassaden aus Holz, dazu Stein und Kupfer. Halb Sydney Opera House, halb Pferdestall. Jedenfalls sind mal wieder mehr Gästefans anwesend. Die Handvoll Heimultras hat einen ganzen Block für sich und scheint die Niederlage (0:2) ihres Puskás Akadémia FC nicht unnötig ernst zu nehmen.

Entworfen vom ungarischen Stararchitekt Imre Makovecz: Die Pancho Arena in Felcsút. Paul Linke

Man kann Orbáns Investitionsmärchen aber auch anders erzählen. Dann wäre hier ein fußballvernarrter Politiker am Werk, der sich den Namen Puskás erschlichen, Staatsgelder missbraucht hat und die wichtigsten Funktionärsposten mit Günstlingen besetzen ließ. Der Puskás Akadémia FC ist etwa in der Hand eines Heizungsinstallateurs aus Felcsút, und der ist ein alter Schulfreund Orbáns, der es mit Staatsaufträgen zum Milliardär gebracht hat.

Der rumänische Diktator Ceaușescu hatte den FC Olt Scornicesti als Spielzeug, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Istanbul Başakşehir FK, und der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, Fan des BFC Dynamo, sagte 1977 auf der Meisterfeier der SG Dynamo Dresden: „Ihr wart jetzt genug Meister, jetzt ist der BFC dran, und daran werde ich alles setzen.“ Der Puskás Akadémia FC war bereits Meisterschaftsdritter. Aber noch hat Victor Orbán sicherlich nicht alles versucht.