Geldgeber von UEFA und FIFA: „Autokraten als Sponsoren“ Sponsoring von Sport-Großveranstaltungen ist ein Milliarden-Geschäft. Bei der EM zeigt sich ein Trend, der auch bei der Fußball-WM im kommenden Jahr und der ... Michael Rossmann und Jan Mies , dpa

Dänemarks Jannik Vestergaard (l) und Englands Harry Kane kämpfen um den Ball - im Hintergrund eine chinesische Bandenwerbung. Nick Potts/PA Wire/dpa

Berlin -Die chinesischen Schriftzeichen dürften Millionen von Fußballfans auch beim EM-Finale irritiert haben. Rund um die Spiele der Europameisterschaften warben Sponsoren aus China auch in der Landessprache, via TV flimmerten die Werbebotschaften für die Heimat in die europäischen Wohnzimmer.