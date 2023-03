Gelungene Revanche: Volleys bezwingen SVG Lüneburg mit 3:0 Die Berlin Volleys haben am fünften und vorletzten Zwischenrunden-Spieltag der Volleyball-Bundesliga ihren dritten Sieg ohne Satzverlust geholt. Gegen die SV... dpa

Berlin -Die Berlin Volleys haben am fünften und vorletzten Zwischenrunden-Spieltag der Volleyball-Bundesliga ihren dritten Sieg ohne Satzverlust geholt. Gegen die SVG Lüneburg gelang dem deutschen Meister und Pokalsieger am Sonntagnachmittag ein überzeugender 3:0 (27:25, 25:18, 25:19)-Erfolg. Vor 5254 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle beendete Diagonalangreifer Marek Sotola die Partie gleich mit dem ersten Matchball.