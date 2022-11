Gemeinsamer Brief mit Hertha: Bremen entschuldigt sich In einem gemeinsamen Brief haben sich die Präsidenten der Fußball-Bundesligisten von Werder Bremen und Hertha BSC für die Umstände der An- und Abreise am Spi... dpa

Bremen/Berlin (dpa) – -In einem gemeinsamen Brief haben sich die Präsidenten der Fußball-Bundesligisten von Werder Bremen und Hertha BSC für die Umstände der An- und Abreise am Spieltag bei den Berliner Fans entschuldigt. Gastgeber Bremen sei den „eigenen Ansprüchen an eine Willkommenskultur für Gästefans an diesem Spieltag leider nicht gerecht geworden“, schrieb Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald über die Partie, die den 12. Spieltag eröffnet hatte, „dafür möchten wir uns mit diesem Schreiben bei Euch in aller Form entschuldigen.“