„Gemma Emma!“: Aicher darf „kein Lehrgeld bezahlen“ Emma Aicher ist die große Hoffnung im Deutschen Skiverband. Die 19-Jährige kann alle Disziplinen. Genau darin liegt die Herausforderung. dpa

Alpin-Juwel Emma Aicher beim Training. Michael Kappeler/dpa

Méribel (dpa) – -Skirennfahrerin Emma Aicher hat sich als Alpin-Allrounderin auf den Weg in die Weltspitze gemacht. Als einzige Athletin des Deutschen Skiverbandes beherrscht die 19-Jährige die Speed- und Technikdisziplinen. Kein Wunder, dass der DSV an diesem Montag in der alpinen Kombination - dem Wettbewerb aus Super-G und Slalom - auf die Teenagerin setzt.