Georg Klein war am Sonnabend der letzte der Berliner Volleyballer, der in der Kabine der Max-Schmeling-Halle in die Eistonne stieg. So ein Eisbad fördert die Durchblutung der Muskulatur und beschleunigt die Regeneration. Für Klein war es der Moment, in dem er spürte, dass die Reise durch die Finalserie für die BR Volleys nun doch weitergeht. Dass die Meisterschaft noch nicht zugunsten des VfB Friedrichshafen entschieden ist. Dass aus dem 0:2-Rückstand der Berliner in der Best-of-five-Serie ein 1:2-Rückstand geworden ist. Dass der Schwur, den der Mittelblocker und seine Teamkameraden in der Kabine abgelegt hatten, in Erfüllung gegangen war: „Wir haben gesagt, in der Max-Schmeling-Halle wird kein anderer Meister als wir. Nicht vor so einer geilen Kulisse“, sagte Klein am Tag nach dem 3:0(25:23, 27:25, 25:17)-Sieg gegen den VfB Friedrichshafen.

Der VfB Friedrichshafen trägt seine Heimspiele in Neu-Ulm aus

Mehr als 5500 Zuschauer unterstützten die Mannschaft von Trainer Cedric Enard. Holen sich die BR Volleys am Ende doch noch ihre zwölfte Meisterschaft, die sechste in Folge? Am Mittwoch reisen die Berliner zur vierten Play-off-Partie nach Neu-Ulm. Mit einem neuen Schwur? „Na, wir lassen die Friedrichshafener die Feier vorbereiten und werden ihnen dann schön in die Suppe spucken“, meint Klein. Sollten die BR Volleys in der Serie zum 2:2 ausgleichen, würde Spiel fünf am Sonnabend in Berlin die Meisterschaftsentscheidung bringen.

Dass der VfB Friedrichshafen seine Heimspiele nicht am Bodensee, sondern im 100 Kilometer entfernten Neu-Ulm austrägt, ist kurios: Innerhalb eines Jahres stand der Rekordmeister der Volleyball-Bundesliga ohne Halle da. Zuerst wurde die ZF-Arena wegen Baufälligkeit geschlossen, dann beanspruchte die Messe GmbH die Halle wieder für sich, in der die Volleyballer zwischenzeitlich untergekommen waren. In Friedrichshafen empfanden das viele als Entwurzelung des Vereins. Während der regulären Saison, sagt Klein, habe der VfB keinen Heimvorteil gehabt. „Aber in dem Play-off-Spiel vorigen Mittwoch war die Halle schon sehr voll.“

Wenn auch nur halb so voll wie die in Berlin am Sonnabend: Dort traten die BR Volleys weniger verkrampft auf als bei ihren beiden Niederlagen zum Auftakt der Finalserie. Sie zeigten sich vor allem in Aufschlag und Blockabwehr verbessert und mehr auf Friedrichshafens lange Kerle am Netz eingestellt. „In den ersten beiden Spielen haben wir zu oft dumm in deren Block reingeschlagen“, sagt Klein.

Für den 30-Jährigen ist sein Einsatz in den Finals ein unerwartetes Geschenk. Denn eigentlich hatte er seine Karriere in der von Corona unterbrochenen Saison im Frühjahr 2020 viel zu abrupt beendet – und ein Studium als Polizeikommissar aufgenommen. Nach der Verletzung von Anton Brehme sprang er Ende November als Back-up ein – mit Dienstmütze und Aufschlagmessgerät in Szene gesetzt. Seine Reaktivierung sollte kurzzeitig sein. Aber nach der Verletzung von Jeff Jendryk ist der Mittelblocker plötzlich mittendrin im Finalgeschehen. Seit Anfang April hat er Urlaub vom Polizeistudium genommen.

Berliner wollen fünftes Spiel in der Max-Schmeling-Halle

Dafür hat er sich im Training nah an sein Limit gebracht. Tatsächlich fordern sich BR Volleys und VfB bislang in der Finalserie alles ab. Und dieses Mal behielten die Berliner an den Satzenden, als es zweimal 23:23 stand, die Nerven: Benjamin Patch entschied Satz eins mit zwei Assen. Im zweiten Durchgang verwandelte Klein den Schnellangriff, um dann mit einer Abwehr den Weg für Tim Carlé zum 27:25 zu ebnen. Das gute Gefühl, dieses Mal in brenzligen Situationen Lösungen gefunden zu haben, sowie der glänzende Regisseur Sergej Grankin trugen die Berliner durch Satz drei.

Am Mittwoch beginnt in Neu-Ulm ein neues Spiel. Klein sagt: „Wir haben alle gesehen, wie geil es ist, vor so vielen Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle zu spielen. Ich bin mir sicher, alle 13 Spieler und auch der Staff geben 110 Prozent, um das noch mal zu fühlen.“ Alles klar, Herr Kommissar.