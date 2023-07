Am Boden: Die Leipzig Kings, im Bild Anthony Dable-Wolf, stellen den Spielbetrieb in der European League of Football ein.

Am Boden: Die Leipzig Kings, im Bild Anthony Dable-Wolf, stellen den Spielbetrieb in der European League of Football ein. Hendrik Schmidt/dpa

Die Football-Fledderei ist im Gang. Spätestens als die Leipzig Kings am Montag vermeldeten, sich kurz nach Beginn ihrer dritten Saison aus der European League of Football (ELF) zurückzuziehen, war klar: 40, 50 Spieler strömen auf einen Markt, bei dem die Nachfrage derzeit das Angebot übersteigt. „Leider müssen wir nach unermüdlicher Arbeit in den letzten 14 Tagen den Spielbetrieb der Leipzig Kings für die Saison 2023 abmelden“, teilten die Kings am Montag mit.

Schon Ende Juni hatten sie ein Notsignal gesendet, wegen Schulden und dem Rückzug des Hauptsponsors den Spielbetrieb „sehr wahrscheinlich“ nicht aufrechterhalten zu können. Am Montag hieß es: „Unsere aktuelle Finanzierungslücke (von annähernd 550.000 Euro)“ sei bis zu einer von der ELF gesetzten Frist am Mittwoch kaum zu schließen.

European League of Football entzieht Leipzig Kings die Lizenz

Am Mittwoch teilte die ELF den Entzug der Lizenz zur Teilnahme an der European League of Football mit: „Die Leipzig Kings werden im weiteren Verlauf der Saison 2023 nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Die Besitzer-Gruppe ließ eine von der European League of Football gesetzte Frist bis Mittwoch, 12 Uhr, verstreichen und verzichtete darauf, ihre finanzielle Situation sowie eine haltbare Planung offenzulegen.“

Außerdem teilte die Liga mit, dass sämtliche Spieler aus dem Roster als Free Agents geführt werden. Sie „können von anderen Franchisen mit sofortiger Wirkung unter Vertrag genommen werden, sofern ihre Verträge durch die Leipzig Kings aufgelöst worden sind“. Dieser Hinweis gilt für ELF-Teams wie etwa Berlin Thunder, die zuletzt im Leipziger Bruno-Plache-Stadion 39:14 gewannen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dass es zwischen der kommerziell organisierten ELF und der verbandsgebundenen German Football League (GLF) keine Regulierungen gibt, rächt sich insofern, als dass Wechselsperren oder -verbote zwischen den Konkurrenz-Ligen nicht gelten. Daher griffen die Berlin Adler bereits bei den Leipzigern zu und verpflichteten im 130 Kilo schweren Offensive Tackle Dominik Behrens (22) ein Talent mit College-Erfahrung. Gespräche mit weiteren Kings-Footballern sind in Gang, auch die Berlin Rebels verhandeln mit Leipzigern, die plötzlich ohne Team dastehen.

American-Football-Feriencamp in Berlin Wittenau

„Der Rückzug der Kings ist eine negative Nachricht für den Football“, sagt der Berliner Präsident des deutschen American-Football-Verbandes Fuad Merdanovic. Gleichzeitig beobachtet er, dass das Football-Interesse in Deutschland unaufhörlich wächst. Nicht zuletzt deshalb organisiert der Amerika-Football- und Cheerleading-Verband Berlin-Brandenburg vom 24. bis 28. Juli in Berlin Wittenau ein American-Football-Feriencamp für 12- bis 16-Jährige unter der Leitung von Quarterback-Bundestrainer Markus Grahn.

Guter Nachwuchs ist gefragt. Schließlich vermeldete die ELF am Mittwoch, sie glaube weiterhin fest an den Standort Leipzig sowie das dortige Fanpotenzial und werde Gespräche mit potenziellen neuen Besitzern aufnehmen: „Klares Ziel ist es, dass Leipzig in der Saison 2024 unter neuer Führung wieder mit einem Team an der European League of Football teilnehmen wird.“