Geschacher um die TV-Rechte: Die Kritik an Fifa-Boss Infantino greift zu kurz

Man weiß gar nicht so recht, über wen man sich beim Streit um die Übertragungsrechte an der Frauenfußball-WM 2023 zuerst aufregen soll.

Klar, Gianni Infantino bietet sich an. Der Präsident des Weltverbandes (Fifa), der sich als Freund und Förderer des Frauenfußballs geriert, aber beim Geschacher mit den Fernsehanstalten in den europäischen Kernmarktländern Deutschland, Frankreich, England, Italien und Spanien mal wieder nur von der Sucht nach Macht und Profit getrieben wird. Ja, wie ein Witz mutet es an, wenn der zu Recht meistgescholtene Sportfunktionär dieser Welt von einer moralischen und rechtlichen Verpflichtung spricht, das in Australien und Neuseeland ausgetragene Turnier nicht unter Wert zu verkaufen.

Ein Blackout im Free-TV? Kein Problem für die Fifa, die die TV-Rechte an der Frauen-WM erstmals separat von der Männer-WM ausgeschrieben und offenbar kecke, aus Sicht der Infantino-Hater unverschämte Preise aufgerufen hat. Mit der Übertragung der Live-Bilder über den verbandseigenen TV-Kanal könnte sich für den Weltverband aus der Not schließlich auch noch ein Klickzahlen-Boost ergeben. Leisten kann sich die Fifa das Scheitern des TV-Deals mit den „Big Five“ allemal.

214 Millionen Euro für die Männer-WM in Katar

Andererseits kann man sich in diesem Zusammenhang auch über die öffentlich-rechtlichen sowie die privaten Sender in Deutschland echauffieren. Mit dem Hinweis, ein marktgerechtes Angebot unterbreitet zu haben, spielten ARD und ZDF den Schwarzen Peter an Infantino zurück. Von RTL, ProSiebenSat.1 und den anderen war gar nichts zu hören. Nach Informationen des Fachmagazins Kicker soll dieses marktgerechte Angebot übrigens bei etwa fünf Millionen Euro liegen. Die WM der Männer in Katar war ARD und ZDF hingegen 214 Millionen Euro wert.

War da nicht was im vergangenen Jahr, als man aufgrund der hohen Einschaltquoten bei der EM in England sich selbst feierte? Passiert ist seither nicht viel. Die Frauen-Bundesliga? Wird weiterhin irgendwo in der Nische versendet. Die Women’s Champions League mit dem VfL Wolfsburg, der es über hochspannende Spieler in der K.o.-Runde in das Endspiel geschafft hat? Eine Sache fürs Bezahlfernsehen, obwohl man jederzeit eine Sublizenz erwerben könnte. Echtes, ernsthaftes Interesse sieht anders aus.

Und der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der für die Förderung des Frauenfußballs in Deutschland grundsätzlich die Verantwortung trägt? Der hofft so ein bisschen vor sich hin, dass sich Fifa und Fernsehen doch noch einigen werden, erweckt bei der Basisarbeit hingegen den Eindruck der Hilflosigkeit.

Baerbock und Faeser langweilen mit ihren Kommentaren

Nur ein Beispiel: Im Rahmen des künftigen Spieltagsformats wurde ein Bundesligaspiel auf den Montagabend verlegt, das vom Spartensender Sport live übertragen wird. Von einer Partie mit Alleinstellungsmerkmal ist dabei die Rede, von einem Vorstoß in eine neue Dimension und – echt verwegen – dem Beginn eines „neuen Wahrnehmungs-Zeitalters“, aber natürlich nicht davon, dass die Bundesliga zur Zweiklassengesellschaft mit fallenden Zuschauerzahlen verkommen ist und die Topklubs aufgrund ihrer Europapokalspiele für ein Montagsspiel gar nicht infrage kommen. Ein Projekt hier, eine Arbeitsgruppe dort, de facto ist der DFB bei der Förderung des professionellen Frauenfußballs auf die Großzügigkeit der Großklubs in Deutschland angewiesen.

All das wird begleitet von mitunter so nervigen wie überflüssigen Kommentaren aus der Politik. Wobei sich zuletzt im Besonderen Annalena Baerbock und Nancy Faeser hervorgetan haben. Mit ein paar putzigen Appellen und Infantino-Schelten sind die Außenministerin und die Innenministerin vorstellig geworden. Wie langweilig. Wie oberflächlich. Das tut nichts zur Sache.

Semi-spannendes Alternativprogramm

Schlussendlich sollte man sich auch mal selbst hinterfragen. Schenkt man als Sportjournalist dem Frauenfußball die Aufmerksamkeit, die es braucht, um ihm tatsächlich zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen? Die geboten ist, um der Popularität des Frauenfußballs gerecht zu werden beziehungsweise dieser Popularität weitere Impulse zu verschaffen.

Tatsache ist, dass es im Hinblick auf das erste Spiel der deutschen Frauen bei der WM 2023 keinen Raum mehr für weitere Schuldzuweisungen gibt. Der Gegner am Montag dem 24. Juli in Melbourne heißt Marokko, Anstoß ist um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Alternativprogramm zu hochspannendem Spitzensport könnte wie folgt aussehen: „Wer weiß den sowas“? (ARD), Folge 212, oder „Notruf Hafenkante“ (ZDF), Folge 371.