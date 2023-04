Geschichte vom bösen Wolf: Uefa-Boss Ceferin geht in seine dritte Amtszeit

Auch Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke sind in die internationalen Spitzengremien gewählt worden.

Wiedergewählt ohne Gegenkandidat: Aleksander Ceferin beim Uefa-Kongress in Lissabon Patricia de Melo Moreira/AFP

Hans-Joachim Watzke und Bernd Neuendorf blickten sich mit breitem Lächeln in die Augen, dann umarmten sich die neuen deutschen Global Player in der vierten Reihe des imposanten Centro de Congressos von Lissabon. Das Spitzenduo des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mischt nun auch auf internationaler Bühne mächtig mit. Boss Neuendorf tritt im Council des Weltverbands (Fifa) in die Fußstapfen von Peter Peters, Vize Watzke folgt im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) auf Rainer Koch.

Beide wurden auf dem 47. Kongress des Kontinentalverbandes erwartungsgemäß für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt, mangels Gegenkandidat fand die Wahl mit zustimmendem Applaus statt. Das Ergebnis der Akklamation schien eindeutig, Gegner waren nicht zu erkennen. Die deutschen Pläne zur internationalen Neuaufstellung waren bereits seit einem Jahr klar, doch Peters und Koch hatten bis zur nächsten Wahl als „Lame Ducks“ noch auf ihren Posten bleiben müssen.

Präsident Aleksander Ceferin war unter den Augen von Fifa-Boss Gianni Infantino ebenfalls ohne Gegenkandidat wiedergewählt worden, die Nationalverbände signalisierten mit einem tosenden Applaus von rund 35 Sekunden ihre Zustimmung für eine weitere Amtszeit bis 2027. „Die Wahl bedeutet mir sehr viel. Es ist ein großer Moment und zugleich eine große Verantwortung“, sagte der 55-Jährige.

Weniger erfolgreich war Lise Klaveness – sie scheiterte an etwas Historischem. Die 41-Jährige bekam bei der Kampfabstimmung um die vierjährige Amtsperiode keines der sieben Exko-Mandate, sie erhielt auf Platz zehn von elf lediglich 18 der möglichen 55 Stimmen. Klaveness hatte als erste Verbandspräsidentin um einen regulären Platz abseits der weiblichen Quotenregelung kandidiert.

Zuvor hatte Ceferin seine Eröffnungsrede erneut für einen Frontalangriff auf die Befürworter der Super League genutzt. „Innerhalb weniger Monate hat sich die sogenannte Super League in eine Figur aus Rotkäppchen verwandelt: ein als Großmutter verkleideter Wolf, der bereit ist, dich zu fressen. Aber niemand lässt sich täuschen“, betonte der Uefa-Boss energisch. „Zum Glück“ sei noch keiner der Treiber „an Scham gestorben“.

In der Saison 2021/22 verbuchte die Uefa die Rekordeinnahme von 4,05 Milliarden Euro. Die Rücklagen werden Ende Juni 500 Millionen Euro betragen. Dies solle auch für andere Felder genutzt werden. Für das Turnier in Deutschland 2024 kündigte Ceferin „die grünste EM der Geschichte“ an: „Wir werden zeigen, dass unser Planet Schutz braucht.“