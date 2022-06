Berlin - Simon Geschke geht zum zehnten Mal bei der Tour de France an den Start. Der 36-Jährige, der 2015 die Bergetappe nach Pra-Loup gewonnen hatte, steht wie sein deutscher Kollege Max Walscheid im Aufgebot der französischen Cofidis-Mannschaft.

Angeführt wird das Team vom Tour-Achten des vergangenen Jahres, Guillaume Martin aus Frankreich.

Die Frankreich-Rundfahrt startet am Freitag in Kopenhagen. Geschke hatte mit Platz drei bei den deutschen Meisterschaften überzeugt und ist als erfahrener Helfer gefragt. Walscheid, der im März noch einen schweren Trainingsunfall hatte, will sich auf den Flachetappen in Szene setzen.