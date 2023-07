Geschkes Zimmerkollege büxt aus: Izagirre flüchtet zum Etappensieg

Der Spanier Ion Izagirre feiert seinen Etappensieg bei der Tour de France am Donnerstag.

Simon Geschke fiel seinem Zimmerkollegen Ion Izagirre um den Hals, das Schlückchen Sieger-Wein in der Traubenlandschaft des Beaujolais hatten sich die kleinen Bergkämpfer redlich verdient. Nach dem Ausreißer-Triumph des Spaniers durfte sich auch der nimmermüde Helfer Geschke auf die Schulter klopfen. „Er ist mein Zimmerkollege, wir kommen sehr gut miteinander klar“, schwärmte Geschke nach der 12. Etappe und stellte klar: „Wir wussten, dass er stark ist, aber das war eine verrückte Etappe.“

Izagirre triumphierte am Donnerstag nach einem 30-km-Solo und bescherte seinem fast schon chronisch erfolglosen französischen Team Cofidis vor dem Nationalfeiertag den zweiten Erfolg bei der diesjährigen Schleife. Victor Lafay hatte zuvor das vierte Teilstück gewonnen und damit eine 15 Jahre lange Durststrecke von Frankreichs Topteam bei der Tour beendet. Die Durststrecke von Routinier Izagirre war immerhin knapp halb so lang: Seine bislang einzige Tour-Etappe hatte er vor sieben Jahren gewonnen.

Zwei Siege für die Basken: Izagirre löst sich bei letztem Anstieg

„30 Kilometer vor dem Ziel habe ich an meine Chance geglaubt“, sagte der 34-jährige Izagirre: „Ich habe mich gut gefühlt.“ Nach dem Erfolg von Pello Bilbao am Dienstag holte erneut ein Fahrer aus dem Baskenland – wo die Tour vor knapp zwei Wochen startete – den Tagessieg. „Siehe da: Schon zwei Siege für uns Basken. Wir hoffen, dass das so weitergeht“, ergänzte Izagirre mit einem Grinsen.

Am letzten Anstieg hatte er sich aus einer Fluchtgruppe herausgelöst, keiner konnte dem Leichtgewicht folgen. Im Ziel hatte Izagirre 58 Sekunden Vorsprung auf Mathieu Burgaudeau und Matteo Jorgenson. Zuvor hatte er 2016 eine Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt gewonnen. Deutsche spielten über die anspruchsvollen 169 Kilometer von Roanne nach Belleville-en-Beaujolais keine Rolle.

Auch Geschke nicht. Der 37 Jahre alte Berliner hielt sich im Hauptfeld auf, für eigene Attacken „fehlt ein wenig der Punch“, sagte er. Dennoch sei er „super zufrieden“ mit der bisherigen Tour. „Zwei Etappensiege, da würde jedes Team unterschreiben“, erklärte Geschke, der im vergangenen Jahr lange das Bergtrikot getragen hatte.

Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) und Herausforderer Tadej Pogacar vom Team UAE Emirates rollten erneut zeitgleich ins Ziel. Der Däne liegt im Gesamtklassement weiter 17 Sekunden vor seinem Rivalen aus Slowenien. Das spannende Duell um das Gelbe Trikot dürfte aber auf der kommenden Etappe hinauf zum Grand Colombier wieder deutlich an Fahrt gewinnen.

Unmittelbar nach dem scharfen Start suchten zahlreiche Fahrer die Flucht nach vorn – jedoch ohne Erfolg, das Peloton schlug ein hohes Tempo an. Eine starke Ausreißergruppe bildete sich erst 88 Kilometer vor dem Ziel. Dann überraschte Izagirre am Anstieg des Col de la Croix Rosier seine Konkurrenten, die Verfolger konnten dem am Ende einer anstrengenden Etappe nichts mehr entgegensetzen.