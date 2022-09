Geschlossene Mannschaft und Demut: Khedira lässt Spitze kalt Rani Khedira von Union Berlin interessiert die aktuelle Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga nur am Rande. „Natürlich ist es cool, aber die Tabellenführ... dpa

Berlin -Rani Khedira von Union Berlin interessiert die aktuelle Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga nur am Rande. „Natürlich ist es cool, aber die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme. Am siebten Spieltag ist noch nie jemand Meister geworden“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem Trainingsauftakt am Montag bei der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „es hat sich nichts verändert. Wir haben immer viel Spaß und wollen jedes Training mit Freude und Spaß angehen. Was von außen kommt, lässt uns kalt.“