Gestürztes Rad-Trio verlässt Krankenhaus

Cottbus -Die viermalige Weltmeisterin Pauline Grabosch, Europameisterin Alessa-Catriona Pröpster und Lara-Sophie Jäger haben nach dem schweren Rennunfall bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport zunächst das Krankenhaus verlassen können. „Nach den ersten Eindrücken kann man sagen, alle hatten Glück im Unglück“, sagte Detlef Uibel, Bundesstützpunktleiter Brandenburg und Sportlicher Leiter der Veranstaltung in Cottbus.

Bei Grabosch (Cottbus) bestätigten sich die zunächst befürchteten Knochenbrüche nicht, allerdings muss sich die 25-Jährige zeitnah einer Operation am Schleimbeutel des Ellbogens unterziehen. Jäger (Erfurt) zog sich im Keirin-Finale am Samstag in Cottbus einen Schlüsselbeinbruch zu, der in Erfurt weiterbehandelt wird. Pröpster (Offenbach) konnte nach einem Kreislaufzusammenbruch das Carl-Thiem-Klinikum am Sonntag ebenfalls verlassen. Das Rennen auf der 333-Meter-Betonpiste gewann am Samstagabend Europameisterin Emma Hinze aus Cottbus.