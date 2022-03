Berlin - Das Motto könnte passender kaum sein: „Schiri du Pfeife“ ist ein Ausruf, den so ziemlich jeder Schiedsrichter mindestens einmal gehört hat. Beim Berliner Fußballverband (BFV) aber ist der Titel eines neuen Workshops, der sich an alle in Berlin tätigen Schiedsrichter richtet. Das Ziel: Gewaltausbrüche bei Fußballspielen in den Griff zu bekommen. „Gewaltprävention ist zwar wichtig, leider gibt es jedoch für Schiedsrichter oftmals nur noch die Möglichkeit, deeskalierend zu wirken“, erklärt Theresa Hoffmann.