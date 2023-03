Gießelmann sieht große Chance auf europäischen Startplatz Niko Gießelmann hofft auch auf die zweite Zielerfüllung mit Union Berlin. Nach dem vor einigen Wochen geschafften Klassenerhalt will der Mittelfeldspieler mi... dpa

Berlin -Niko Gießelmann hofft auch auf die zweite Zielerfüllung mit Union Berlin. Nach dem vor einigen Wochen geschafften Klassenerhalt will der Mittelfeldspieler mit dem dritten Einzug in das europäische Geschäft in Folge auch das neu gesteckte Vorhaben in der Fußball-Bundesliga erfüllen. „Wenn unsere Leistungen stabil bleiben, ist die Chance groß, dass wir das Ziel erreichen“, sagte der 31-Jährige in einer Medienrunde am Dienstag. Union liegt als Dritter mit 48 Punkten zehn Zähler vor dem siebten Platz, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Qualifikation zur Conference berechtigt.