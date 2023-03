Gießelmann und Roussillon bei Union zurück im Training Berlin (dpa) – Beim 1. FC Union Berlin hat sich die Personallage auf der linken Außenbahn entspannt. Beim Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zu Hause geg... dpa

Berlin (dpa) – Beim 1. FC Union Berlin hat sich die Personallage auf der linken Außenbahn entspannt. Beim Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zu Hause gegen Royale Union Saint-Gilloise am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) kann Trainer Urs Fischer voraussichtlich wieder auf die Abwehrspieler Niko Gießelmann und Jerome Roussillon setzen. -Die beiden Linksverteidiger, die am Samstag beim 0:0 daheim gegen den 1. FC Köln verletzt gefehlt hatten, trainierten am Dienstag im medienöffentlichen Teil der Einheit wieder mit der Mannschaft.